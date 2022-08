Fra Horneland-skepsis til «kongen av Bergen»: – Føles godt å gi noe tilbake

NADDERUD (VG) (Stabæk – Brann 1–2) Mange bergensere hadde sine tvil til Eirik Horneland (47), men Brann-treneren har nå tilnærmet en urokkelig posisjon mellom de syv fjell.

SNUOPERASJON: Eirik Horneland sitt omdømme i Bergen har aldri vært bedre.

8. aug. 2022 06:45 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er kongen av Bergen det nå, sier Brann-supporter Morten Urhaug om Eirik Horneland.

Horneland smiler når han får høre omtalen.

– Hele laget har en fantastisk relasjon til fansen. Supporterne har vært fantastiske hele veien, sier Brann-treneren til VG.

Brann-supporterne kunne nok en gang juble etter 2–1-seieren mot Stabæk på søndag. Sesongen har vært enestående. Etter 19 serierunder er Brann ubeseiret i OBOS-ligaen.

– Det var en tung tid for supporterne i fjor, først med mye oppstyr etter sommeren, og så nedrykket. Det føles godt å gi noe tilbake, sier Horneland.

OPTIMISME: Det er bedre tider for Brann nå.

Det stormet mer enn vanlig i fjorårssesongen til Brann. «Nachspiel-skandalen» på sensommeren toppet en katastrofal sesong.

– Det var en tung tid for alle, sier Horneland, når han blir bedt om å reflektere over perioden.

Så ille opplevde Horneland spillernes skandalefest at han vurderte å slutte på dagen.

– «Fy faen, dette gidder jeg ikke», tenkte jeg da. Det som skjedde, var så imot alt jeg står for at det fikk meg til å lure på om jeg klarte å besinne meg til å være rett mann for spillergruppen videre, fortalte Horneland til Bergensavisen.

En vond sesong endte i nedrykk, etter at de tapte for Jerv i kvaliken. Mange mente at Brann-treneren måtte sparkes etter nedrykket.

– Der og da tenkte jeg det var helt feil å beholde ham. Han sendte jo Brann ned, og da burde man kanskje tenkt helt nytt, sier Brann-supporter Kjetil Lilletvet.

Horneland var selv innstilt på at han kunne miste jobben.

– Hvis noen mener jeg skal ta ansvaret, så har jeg ingen problemer med å ta ansvaret heller, sa Horneland til Nettavisen, da nedrykket var et faktum.

Det er de fleste bergensere glad for at ikke skjedde.

– Jeg var skeptisk, men han har overbevist meg. Han har levert veldig godt, sier Lilletvet.

SNUDDE KAMPEN: Ole Didrik Blomberg hadde målgivende og scoring, da Brann snudde kampen mot Stabæk.

Ole Didrik Blomberg gir Horneland store deler av æren for årets suksess.

– Han vet hvordan det er å jobbe med mennesker, han får frem det beste hos spillerne. Han har vært utrolig viktig for oss, sier Ole Didrik Blomberg til VG.

Horneland sin trenerstil tok det likevel litt tid før han ble vant til.

– Horneland er en litt uortodoks trener. Han står og gauler på sidelinjen helt til han mister stemmen. Jeg har aldri hatt en sånn trener før. Han er den type han er, og det har funket, sier Blomberg, med et smil.

Brann-supporter Jørn Eriksen er spesielt imponert over hvordan Horneland taklet stormen i fjor.

– Måten han håndterte skandalene på, og hvordan han klarte å samle laget, og var ærlig. Han samlet både lag, byen og supportere på en veldig fin måte. Så han tror jeg er litt av bærebjelken her, sier Eriksen.

– Han er god til å få folk til å dra i samme retning, og det er det ingen tvil om at Brann trenger. For er det noe vi har slitt med så er det å dra en vei, og skape resultater sammen, sier Brann-supporter Urhaug.

BETENKT: Eirik Horneland får skryt for å ha stått rakrygget i «Nachspiel-skandalen».

Etter seieren mot Stabæk har de nå 17 poengs margin ned til opprykkskvalik-plassene.

Og som alltid når Brann vinner, så tar det ikke lang tid før de får ferten av eliteseriegull.

– Vi får se om han er rett type til å lage et gull-lag etter hvert, sier Urhaug, med et glimt i øyet.