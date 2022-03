Han har blitt Rekdals potet: - Vil heller spille i en annen rolle

Edvard Tagseth (21) kan bli rendyrket som vingback i 2022. Det liker han sånn passe.

Skal snart klippe seg: Edvard Tagseth hadde glemt hårbåndet hjemme i Norge. Nå varsler han hårklipp.

MARBELLA: - Jeg synes at jeg er bedre på midtbanen. Jeg har også sagt til trenerne at jeg heller vil spille der. Samtidig er jeg klar over at vingback er et alternativ, sier Tagseth til Adresseavisen.

Og fortsetter: