Hovland: – Jeg har ikke vært helt på hugget

Golf-stjernen Viktor Hovland (23) er ikke helt fornøyd med egen utvikling den siste tiden.

PÅ JAKT ETTER MER: Viktor Hovland sier selv at han ikke har fått alle delene av spillet til å sitte de siste ukene.

6 minutter siden

– Jeg har ikke vært helt på hugget de siste par månedene. Jeg har spilt mye bra golf, men om jeg slår ballen bra, har jeg puttet dårlig. Eller slitt med chippingen. Det har vært litt sånn at når noe stemmer, så er det noe annet som ikke funker, sier Hovland til VG på en digital pressekonferanse før Tour Championship.

Turneringen spilles 2.–5. september på East Lake Golf Club i Atlanta i Georgia. Det er en revansjelysten Hovland som snakker.

Han vant BMW International Open i slutten av juni. Siden har han blitt nummer 12 i The Open, 14 i OL, 36 i FedEX St. Jude Invitational, 43 i The Northern Trust og 17 i BMW Championship

– Jeg føler at ting begynner virkelig å komme seg. Det er bare sånn sporten er. Det går opp og ned. Kan jeg få mitt vanlige nivå litt høyere, kan det bli veldig bra. Jeg krever veldig mye av meg selv, så det er frustrerende når man ikke spiller på sitt nivå, sier Hovland og legger til:

– Men må lære seg at det er mye tilfeldigheter i golf også. Man kan ikke ta det så hardt når man slår et dårlig slag eller spiller en dårlig runde.

– Hvordan føler du at du takler det når det butter litt?

– Jeg vil si jeg takler det ganske bra. Når jeg ikke er «på», er jeg flink til å komme rundt med det jeg har. Jeg gir aldri opp og gjør alltid mitt beste. Men det er fort gjort at man blir litt forsiktig. Når de setter opp banene på PGA Touren, er mye av det for å sette press på spillerne.

Hovland fikk stor oppmerksomhet da han hadde en marerittrunde på den siste dagen i The Northern Trust. Nordmannen spilte seg ut av kampen om en topplassering etter å ha gått fem over par på de åtte første hullene og etter det åttende hullet ødela han sin egen putter da han i sinne slo mot egen bag.

Til tross for at han manglet en putter, spilte han de siste ti hullene kun ett slag over par. I forrige ukes BMW Championship var han helt iskald med putteren på den første runden, men hevet seg på de siste tre rundene.

På spørsmål om hva han vil gjøre for å få puttingen til å sitte optimalt, er Hovland klar på at det er små marginer.

– Det er ikke noe hokus-pokus. Putting er så marginalt. Jeg føler fortsatt at jeg putter veldig bra. Det handler om å få litt flyt, og bli komfortabel med de korte puttene og få hastigheten inn. Det er små, fundamentale ting jeg gjør uke til uke.

– Jeg føler meg veldig bra fra tee, men jeg har ikke vært like skarp med jernkøllene. Jeg føler det begynner å komme seg og jeg har jobbet bra med det den siste uken.

Fakta Slik spilles Tour Championship De 30 beste spillerne i FedEx-cupen er med og vinneren av Tour Championship stikker av med førstepremien på 15 millioner amerikanske dollar. Før Tour Championship leder Patrick Cantlay FedEx-cupen. Han starter dermed turneringen ti slag under par og har en ledelse til resten av feltet. Slik starter de 30 spillerne turneringen: Patrick Cantlay - ti slag under par Tony Finau - åtte slag under par Bryson DeChambeau - syv slag under par Jon Rahm - seks slag under par Cameron Smith - fem slag under par Justin Thomas - fire slag under par Harris English - fire slag under par Abraham Ancer - fire slag under par Jordan Spieth - fire slag under par Sam Burns - fire slag under par Collin Morikawa - tre slag under par Sungjae Im - tre slag under par Viktor Hovland - tre slag under par Louis Oosthuizen - tre slag under par Dustin Johnson - tre slag under par Rory McIlroy - to slag under par Xander Schauffele - to slag under par Jason Kokrak - to slag under par Kevin Na - to slag under par Brooks Koepka - to slag under par Corey Conners - ett slag under par Hideki Matsuyama - ett slag under par Stewart Cink - ett slag under par Joaquin Niemann - ett slag under par Scottie Scheffler - ett slag under par Daniel Berger - par Erik van Rooyen - par Sergio Garcia - par Billy Horschel - par Patrick Reed - par Vis mer

Til ukens Tour Championship er det kun de 30 beste i FedEx-cupen, PGA-tourens sluttspill, som deltar. Vinneren av sluttspillet stikker av med hele 15 millioner amerikanske dollar – tilsvarende 130,1 millioner norske kroner. Spilleren som ender på 30. plass er sikret en utbetaling på 395 000 amerikanske dollar – tilsvarende 3,43 millioner norske kroner.

Hovland ble første nordmann som har kvalifisert seg til Tour Championship i fjor. Da endte han på en delt 20. plass.