Tour de France-rytter reagerer på Nadal-injeksjoner: – Umulig i sykling

Rafael Nadal (36) bedøvet foten for å klare å spille French Open. Etter spanjolens finaleseier over Casper Ruud (23) er det flere som stusser over medisinbruken.

VANT MED BEDØVELSE: Christian Ruud måtte søndag se seg slått av idolet Rafael Nadal under French Open-finalen i Paris.

15 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg spilte etter å ha fått injeksjoner i en nerve som gjorde foten nummen. Det er den eneste grunnen til at jeg har kunnet spille de to siste ukene, sa Nadal søndag kveld.

Cofidis-rytter Guillaume Martin (28) ble nummer åtte i fjorårets Tour de France. Franskmannen mener sprøytebruken til Nadal er merkelig.

– Det Nadal gjorde ville vært umulig i sykling, sier Martin til avisen L’Equipe.

28-åringen viser til Det internasjonale sykkelforbundets regel fra 2011, som sier at all bruk av sprøyter er forbudt. Martin mener at utøvere ikke skal konkurrere hvis de er syke eller så skadet at de trenger injeksjoner.

– På lang sikt er jeg ikke sikker på at det vil være bra for ankelen til Nadal. Men enda viktigere er det at medisiner, og spesielt injeksjoner, ikke bare har en helbredende effekt, men de kan definitivt påvirke prestasjoner eller bli brukt for å forbedre prestasjoner. Så dette ser for meg ut til å være veldig på grensen, sier Martin.

«Dagens helt», kommenterte den franske syklisten Thibaut Pinot ironisk på Twitter, med referanse til Nadals uttalelser etter French Open-seieren.

KRITISK: Cofidis-rytter Guillaume Martin sykler her inn til 2. plass sammenlagt på den 14. etappen av fjorårets Tour de France.

Nadal har måttet svare på dopingbeskyldninger gjentatte ganger gjennom karrieren. I 2016 saksøkte spanjolen den tidligere franske idrettsministeren Roselyne Bachelot for å ha hevdet at han hadde dopet seg. Hun måtte senere betale ham 10.000 euro i erstatning, som han donerte til veldedighet.

– Jeg er en helt ren fyr. Jeg har jobbet så hardt gjennom karrieren min at jeg ikke tar noe for å komme raskere tilbake fra skader. Jeg har hørt beskyldningene om doping et par ganger, og jeg er litt lei av det. Jeg har tro på sport og sportens verdier, sa Nadal til AFP den gangen.

Fra 2013: Nadal ber dopinglege legge frem kundeliste

På pressekonferansen etter kampen mot Ruud fortalte Nadal om smertene han har slitt med den siste tiden.

– Jeg har ingen følelse i foten. Det er åpenbart at jeg ikke kan fortsette å konkurrere med foten min som «sover». Nå må vi prøve å få en behandling som kan fikse det permanent, sa Nadal søndag kveld.

SPILTE MED BEDØVELSE: Nadal uttalte etter kampen at han ikke hadde følelse i den ene foten.

Tennislegenden presiserte samtidig at han ikke ønsker å benytte seg av injeksjoner i fremtiden.

– Jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Wimbledon er en prioritet. Om jeg har mulighet til å spille med antiinflammatorisk preparater så gjør jeg det, men jeg kommer ikke til å ta flere injeksjoner. Jeg vil ikke sette meg i den posisjonen igjen. Det er ikke en filosofi jeg vil følge.

Franske Martin syns det er et paradoks at vinnere av Tour de France fort blir stemplet som dopere, mens Nadal blir hyllet for å ha trosset smertene på veien til sin 22. Grand Slam-triumf søndag ettermiddag.

– Antidopingbyråene er alltid et steg bak, så jeg syns ikke at vi skal vente på dem før vi tar et standpunkt. Det er opp til hver enkelt person å lage deres egen etiske kodeks. Jeg erkjenner at resultatene mine noen ganger blir dårligere på grunn av den kodeksen, men jeg er i alle fall ærlig med meg selv og det er jeg fornøyd med.

TV 2-ekspert og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad beskriver Martin som en tillitvekkende utøver som har deltatt i antidopingdebatten i lang tid.

– Martin vil at folk skal være klar over at reglene i sykkelsporten er veldig strenge. Det er jo ikke et unisont antidopingprogram på tvers av idretter. Så kan man diskutere hva som er doping og ikke.

– Jeg tror de fleste ville syntes det var synd om en utøver ikke fikk deltatt i en Grand Slam-finale på grunn av en skade hvis det kunne vært unngått. Det samme ville supportere følt hvis en fotballspiller ikke kunne deltatt i en viktig kamp, sier Kaggestad til VG.

TIDLIGERE SYKKELPROFF: Nåværende TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

Han påpeker at det ikke er helsefremmende med lokalbedøvelser og kortison-bruk.

– Det er en diskusjon hvor bra det er for idrettens anseelse at man må ty til de midlene der. Så må Martin forholde seg til de reglene som er i sykkel og Nadal må forholde seg til reglene i tennis. Publikum må også sette seg inn i reglene som gjelder. Det er mange i sykkel som kjenner på at de blir uglesett på grunn av idrettens historie. Det er veldig sensasjonspregede saker når noen tester positivt i sykkel og det følger med en fordømmelse av sporten.

– Hva mener du om et sprøyteforbud, som sykkel har?

– Jeg mener det har vært nødvendig og bra for sykkelsporten. Samtidig skjønner jeg frustrasjonen til syklister som er skadet med to dager igjen av Tour de France og ikke kan fortsette. Men grunnen til at det er så strenge regler i sykkel, er fordi det er bevist at medisinske fritak har blitt misbrukt tidligere. Derfor har de sagt at alt som handler om sprøyter, er ulovlig.