Norge søker om Formel 1-lisens til Dennis Hauger

Nei, Dennis Hauger (18) kommer ikke til å kjøre Formel 1 i 2022. Men han sikrer seg trolig lisensen som gjør at det er mulig.

MESTER: Dennis Hauger jubler over tittelen i Formel 3 i Sotsji.

Det er nemlig ikke sånn at hvem som helst kan sette seg i en Formel 1-bil og kjøre. Det har blant annet med sikkerhet å gjøre.

– Vi vil søke på vegne av Dennis om en superlisens ganske raskt. Vi har sjekket ut reglement rundt dette, prosedyrer og søknadsprosess, opplyser generalsekretær Hallgeir Raknerud i Norges Bilsportforbund til VG.

Onsdag meldte VG at en regelendring pålegger Formel 1-lagene å gi «rookies», nybegynnere, sjansen oftere – en regel som trer i kraft alt i 2022.

For å kunne delta i Formel 1-VM må en fører ha såkalt FIA Superlisens. For å få en slik lisens, må du ha minst 40 poeng i løpet av de siste tre årene.

Det har Dennis Hauger: 30 poeng for årets mestertittel i Formel 3-mesterskapet og 12 poeng for at han vant det italienske mesterskapet i Formel 4 i 2019.

I tillegg til dette må han være minimum 18 år, ha et vanlig førerkort og bestå en teoritest i regi av FIA (det internasjonale bilsportforbundet).

Det er bare Formel 2-tittel og seier i IndyCar-mesterskapet som gir flere poeng enn å vinne Formel 3, som Hauger avgjorde i Sotsji sist helg.

– Jeg kan ikke si noe om muligheten, eller hvor stor den er, akkurat, men den er jo til stede, og vi vil søke, sier Hallgeir Raknerud.

Hauger-manager Harald Huysman sier:

– Det er viktig å sikre seg lisensen når muligheten er der. Det er mange gode førere som fortsatt ikke har vært i posisjon til å utløse lisens, fordi det normalt sett krever minimum 40 poeng i løpet av de siste tre årene.

Harald Huysman, manageren til Dennis Hauger.

– Etter hvert vil Dennis miste poengene sine i Formel 4. Derfor er det bra å søke nå.

– Hva koster dette?

– Det er svindyrt. Lewis Hamilton og de karene betaler millioner hvert år. Men for en fører som Dennis handler det trolig om 100.000–150.000 kroner – som han selv må betale, forteller Harald Huysman.