Målfester i eliteserien – Stjernen tok tilbake tabelltoppen

Etter flere tette runder i eliteserien i ishockey, smalt Frisk Asker, Stjernen, Vålerenga og Lillehammer alle til med hver sin storseier torsdag.

TILBAKE PÅ TOPP: Stjernen topper igjen eliteserien i ishockey etter målfesten mot Storhamar. Bildet er fra oppgjøret mot Stavanger forrige helg.

30. sep. 2021 20:47 Sist oppdatert 6 minutter siden

Stjernen tok tilbake tabelltoppen da de kjørte over Storhamar. Guttene fra Plankebyen ga seg ikke før det sto 5–2 i Stjernehallen, mens Vålerenga vant hele 7–1 over byrival Manglerud Star.

I Askerhallen ble det tennis-sifre, da Frisk Asker vant 6–2 over Grüner. Mellom Ringerike og Lillehammer ble det ikke fullt så mange mål, men Lillehammer kunne reise hjem med 3–0-seier i bagasjen.

Sparta var serieleder før denne serierunden, men tapte sin første kamp i ordinær tid. Stavanger vant 2–1 i Sarpsborg.

Fakta Torsdagens serierunde endte slik: Frisk Asker – Grüner 6–2

Stjernen – Storhamar 5–2

Manglerud Star – Vålerenga 1–7

Ringerike – Lillehammer 0–3

Sparta – Stavanger 1–2 Vis mer

Stjernen topper nå eliteserien med 16 poeng etter syv serierunder. To poeng bak følger trioen Sparta, Lillehammer og Frisk Asker.

Vålerenga, Storhamar og Stavanger ligger henholdsvis tre, fire og fem poeng bak Stjernen.

Selv om Stjernen tilslutt vant overlegent, var det faktisk Storhamar som ledet 1–0 etter første periode. Fem minutter ut i andre periode sørget derimot Tyler Hames Coulter for at Stjernen hadde snudd kampen, da han satte pucken i mål to ganger på under ett minutt.

Mikael Zettergren utlignet for Storhamar, men Håkon Stormli og Kevin Lawrence Davies ga Stjernen en tomålsledelse før perioden var over. I tredje periode sørget Riley Brace for at det endte 5–2.

Vålerenga fulgte opp borteseieren mot Stavanger sist, med storseieren i «Garasjen». Axel Sundberg ble kampens største spiller, da han noterte seg for fire poeng.

Svensken satte den første pucken i mål fem minutter ut i kampen, men tidligere Vålerenga-spiller Mathias Trygg sørget for at det sto 1–1 etter første periode.

Kort tid ut i andre periode scoret Sandberg sitt andre i kampen, før Thomas Olsen og Colin Spaberg Olsen sendte Vålerenga foran med tre. Med snaue to minutter igjen av perioden satte Sundberg inn sitt tredje for kvelden. Mathis Olimb rakk også å få pucken i mål før lagene gikk i garderoben for andre gang.

Etter målfesten i andre periode, var det lengre mellom høydepunktene i tredje periode. Calle Spaberg Olsen sto for det eneste målet i perioden, og fastsatte resultatet til 7–1 for Vålerenga.