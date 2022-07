Selvmål reddet Åsane mot marerittmotstanderen

Mjøndalen så ut til å få en etterlengtet opptur mot Åsane, men et klønete selvmål reddet bergenserne.

Morten Røssland og Åsane fikk med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Mjøndalen.

11. juli 2022 20:01 Sist oppdatert 18 minutter siden

Siden Mjøndalens tap mot Raufoss er det blitt snakket om en krise hos bruntrøyene fra Buskerud.

Seks tap på rad, blant dem et 0–7-tap for Brann og en cupexit for andredivisjonsklubben Kjelsås, gjorde dem til en ideell motstander for et Åsane-lag som har slitt med å prestere denne sesongen.