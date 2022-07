Tour-favoritten smadret rivalene i spurten: – Han gir oss en skikkelig omgang

LONGWY (VG) Sykkelikonet Wout van Aert (27) forsøkte på et nytt spektakulært stunt - men uten å lykkes. I stedet vant sammenlagtfavoritt Tadej Pogačar (23) dagens etappe i Tour de France.

ETAPPEVINNER OG GUL TRØYE: Tadej Pogacar jublet etter årets lengste Tour de France-etappe. Etappe til Longwy var på 219,9 kilometer.

7. juli 2022 16:47 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Pogačar, som har vunnet de to siste utgavene av Tour de France, tok også over den gule ledertrøyen i ettermiddag.

Det skjedde etter en spurt i Longwy, der blant annet Michael Matthews - som normalt har en god spurt - kom til kort.

– Han har vært utrolig hele uken. Det han gjør for seg selv, sporten og fansen.... Det er utrolig å se en fyr med et sånt talent bruke det på en skikkelig bra måte. Han har vunnet Touren to ganger og kunne bare lent seg tilbake og sagt «Hva mer skal jeg oppnå?». Men han er her og gir fansen et show og oss ryttere en skikkelig omgang, sier Matthews i målområdet i Frankrike.

UAE-laget har de siste dagene fått kritikk fra enkelte i media som følger Tour de France-sirkuset i Frankrike. I dag viste laget imidlertid styrke:

Pogačar ble tauet opp den siste stigningen (1,6 kilometer lang) like før mål, før han altså smadret alt og alle da det flatet ut før målstreken.

– Jeg følte meg bra på de siste stigningene og laget gjorde en utrolig jobb med å få med frem i en god posisjon. Jeg er veldig glad, sier Pogačar i seiersintervjuet etter etappen.

Pogačar regnes som den aller største favoritten til å vinne Tour de France. Rivaler som Primos Roglic og Jonas Vingegaard (begge Jumbo-Visma) kom i mål like bak sloveneren i dag.

I HOVEDROLLEN - IGJEN: Wout van Aert, her med Quinn Simmons på slep, lå i brudd store deler av etappen torsdag.

Van Aert-stunt

Wout van Aert markerte seg enda en gang under årets Tour de France i dag: Belgieren kom seg med i et tremannsbrudd sammen med Quinn Simmons (Trek) og danske Jakob Fuglsang (Israel Premier-Tech).

– Han leker med ballene våre, eller hva? Jeg vet ikke jeg skal si for å være ærlig. Han driver gjøn med oss, sier Ineos-rytter Tom Pidcock til Discovery+ om Van Aert etter etappen.

– Det var litt merkelig taktikk fra Jumbo. Jeg følte de var favorittene til å vinne etappen, men de kjørte litt med hodet under armen og spolerte litt den sjansen i dag, sier Alexander Kristoff til TV 2.

Fuglsang kastet inn håndkleet som førstemann, og tre mil før mål kvittet Van Aert seg med Simmons også. Da lå hovedfeltet et drøyt minutt bak mannen i gult.

– Dette kan umulig gå, selv for Van Aert, sa tidligere proffrytter Kurt Asle Arvesen på det tidspunktet.

Han er i Frankrike som ekspert for TV 2.

Og Arvesen fikk rett: 11 kilometre før mål var det «game over», og Van Aert ble innhentet av feltet der sammenlagtkanonene satt - blant annet sammen med en sterk Kristoff, som gjorde en hjelperytterjobb for spurtopptrekkeren Andrea Pasqualon.

I GRØNT: Wout van Aert måtte gi fra seg den gule ledertrøyen, men han har fremdeles en stor ledelse i poengkonkurransen.

Les også Dopingtall skaper reaksjoner: – Selvfølgelig er det noen som jukser

I pressesenteret i Longwy gikk diskusjonen om fornuften i det Van Aert gjorde. Belgieren skal være hjelperytter for Primoz Roglic og Jonas Vingegaard senere i Tour de France. Nå hadde han brent mye krefter før årets første virkelig store fjell venter i morgen, fredag.

Enkelte journalister VG pratet med forsvarte Van Aert og mente han han uansett fikk UAE-laget til rival Tadej Pogacar til å bruke krefter i fronten av feltet. Andre mente Van Aert burde spart kreftene og ikke gjennomført dagens stunt, at han kunne vunnet en spurt mot Pogacar i Longwy.

VG deltok på pressekonferansen med Tadej Pogacar i Franrike i kveld. Der fikk Tour-favoritten spørsmål han forsto noe som helst av strategien til Jumbo-Visma og Wout van Aert:

– Jeg vet hva de ønsket å gjøre. Om Van Aert skulle vinne fra en spurt, så hadde de vært nødt til å taue feltet. Så han gikk i brudd i stedet. Men det var hardt i front når de bare var tre mann der. Det er var ikke et perfekt scenario for ham. Det perfekte er om de hadde fått med seg flere ryttere, og kanskje vært ti stykker. Vi hadde ganske god kontroll i feltet.

Van Aert snakket litt om det samme i pressesonen nå få meter unna:

– Planen var litt annerledes enn utførelsen. Vi hadde trodd på en et større brudd. Da jeg oppdaget at vi bare var tre ryttere, så visste jeg at det ville bli veldig hardt. Jeg måtte bruke å mye krefter, så jeg bestemte meg for like godt å ære den gule trøya, sa 27-åringen.

STJERNER: Wout van Aert (i gult) og Tadej Pogacar (i hvitt) før den femte etappen.

Van Aert har tre andreplasser og én etappeseier i årets Tour de France, i tillegg til at han har båret den gule trøyen.

– Disse gutta (Van Aert og Pogacar) er de nye stjernene i denne sporten, og de minner om en type som Eddy Merckx og måten man syklet på i gamledager, sier Tour-vinneren fra 2012, Bradley Wiggis.

Han er i Frankrike som ekspert for Eurosport.

– Jeg sa det allerede i går: Jeg tror Tour-en er over, sier Wiggins - mektig imponert over Pogacar.

PÅ MOTORSYKKEL: Bradley Wiggins bak på motorsykkelen for Eurosport under etappe fire.

PS. Fredagens Tour-etappe avsluttes opp 1. kategori-fjellet La Super Planche des Belles Filles. Det blir den første virkelige klatringen i årets ritt. Klatringen er syv kilometer og 8,7 prosent i snitt.