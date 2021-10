Kritiserer «identitetsløse» United: – Et stort kaos

LEDER: Om Ole Gunnar Solskjær er rett mann for United, er ekspertene uenige om.

Snuoperasjonen mot Atalanta ga Ole Gunnar Solskjær et lite pusterom, men fotballekspertene strides i om Solskjær er den rette til å lede Manchester United videre.

– Inntrykket du får er at de er veldig avhengig av at individer har gode dager og leverer for dem. Og at det er et fravær av et system og en tydelig plan når de har ballen. Det tror jeg er en svakhet som gjør at de er litt sårbare, sier den England-baserte fotballjournalisten Lars Sivertsen til VG.

Etter kun én seier på fem kamper, viste Manchester United hva de er kapable til da de onsdag snudde Champions League-kampen mot italienske Atalanta: 0–2 ved pause ble til seier 3–2.

– Jeg vet ikke hvor mye som skyldes Solskjær. Jeg tror det handler mer om den utrolige mentale styrken til Ronaldo og andre spillere på laget, sier den franske fotballjournalisten Julien Laurens på en episode av ESPN FC-podkasten publisert torsdag.

Søndag er det Liverpool som venter på motsatt banehalvdel hjemme på Old Trafford.

MINDRE INVOLVERT: Lars Sivertsen trekker frem at Solskjær tilsynelatende er mindre involvert enn en rekke av hans trenerkolleger.

Frank Leboeuf spilte for Chelsea i fem år og fikk 50 kamper for det franske landslaget. I en episode av podkasten ESPN FC publisert forrige søndag, sammenligner han Manchester United med stjernegalleriet til PSG.

– Du har de individuelle spillerne, men du har ikke et lag. Hva skal de gjøre sammen? Det er som om de ikke kjenner hverandre. De vet ikke hva skal de gjøre når de har ballen og hva de skal gjøre når de ikke har ballen. Det er et stort kaos, sier Leboeuf.

– Når du ser Manchester City, Chelsea eller Bayern München spille, ser du en taktikk, en tanke og idé for hvordan man ønsker å spille. Det er en identitet. Jeg ser ingenting hos Manchester United nå. De pleide å ha det, men de har det ikke lenger, mener franskmannen.

MØTES: Søndag er det klart for sesongens første kamp mellom Manchester United og Liverpool, her representert med Ole Gunnar Solskjær (venstre) og Jürgen Klopp (høyre).

– Vil ikke klare å vinne ligaen

Etter 4–2-tapet for Leicester forrige lørdag sto kritikerne i kø og tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher mente United aldri kom til å ta en stor tittel med Solskjær «at the wheel».

– Han er ikke på nivået som de andre managerne, som Klopp (Liverpool), Tuchel (Chelsea) og Guardiola (Manchester City), som har flere års erfaring bak seg med å vinne store trofeer, sa Carragher i Sky Sports PL-studio.

Sivertsen peker på at Solskjær deleger mer av ansvaret til sine underordnede på treningsfeltet enn de nevnte managerne.

– Trenden i toppfotballen har vært mye mer mot hovedtrenere som er ekstremt aktive på treningsfeltet. Som er veldig detalj-involverte selv, med tanke på hvordan laget skal spille. Sånn sett er Solskjær merkbart forskjellig fra rivalene.

Jan Åge Fjørtoft har fulgt Solskjær tett for Viasat, og mener Solskjær har gjort mye rett for å dyrke frem klubbens verdier igjen.

– Det jeg registrerte i kampen mot Atalanta var at fansen bevisst stilte seg bak Ole Gunnar Solskjær. Det var helt tydelig at de virkelige «aksjonærene» av klubben sa: «Vet du hva, han vil vi ha. Vi støtter ham», mener Fjørtoft.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Ole Gunnar Solskjær og Peter Schmeichel spilte sammen i Manchester United i tre sesonger.

– Hvem er sjefen?

Tidligere Manchester United-spiller Peter Schmeichel er klar på at Solskjærs inntreden har hatt stor betydning for å samle Manchester United som klubb.

– Uansett hva han oppnår som manager, så har han fått tilbake hjertet og sjelen i klubben, skrev Schmeichel i biografien One.

– Noen ganger lurer du på hvem som gjør hva med Ole og trenerne. Hvem er den virkelige sjefen? Hvem bestemmer? Når han blir intervjuet før kamp, sier han gjerne: Vi valgte dette laget. Jeg tenker: «Du er sjefen», sier Schmeichel til The Times.

Den flate styringsformen har også skapt irritasjon for den franske fotballjournalisten Julien Laurens i ESPN FC.

– Det som virkelig irriterer meg, og kanskje legger jeg for mye i det, men han går hele tiden til assistentene. Til Mike Phelan. Hele den første omgangen (mot Atalanta) gikk han mellom dem, og jeg tenker bare «kom igjen – du har styringen her», sier Laurens.

