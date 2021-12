Direkte: Skjebnekamp for håndballjentene

Nederland er altså uansett videre med uavgjort eller seier i dag. De har klart best målforskjell av de tre lagene før kveldens kamp, med Sverige knepent foran Norge. Ved 31-31 vil Norge, Nederland og Sverige være likt på antall poeng totalt i gruppen, antall poeng i innbyrdes kamper, likt i målforskjell innbyrdes og likt i antall mål scoret i innbyrdes kamper. Da vil så målforskjellen i hele gruppen slå inn, hvor Norge akkurat for øyeblikket ligger dårligst an.

Nederland er altså uansett videre med uavgjort eller seier i dag. De har klart best målforskjell av de tre lagene før kveldens kamp, med Sverige knepent foran Norge. Ved 31-31 vil Norge, Nederland og Sverige være likt på antall poeng totalt i gruppen, antall poeng i innbyrdes kamper, likt i målforskjell innbyrdes og likt i antall mål scoret i innbyrdes kamper. Da vil så målforskjellen i hele gruppen slå inn, hvor Norge akkurat for øyeblikket ligger dårligst an.

Sverige har nettopp slått Romania 34-30. Dermed er det slik at Norge må vinne for å være sikret å ta seg til kvartfinalen. Med uavgjort vil det avgjøres på antall scorede mål. Med 31-31 eller færre mål går Sverige og Nederland videre, mens det ved 32-32 eller flere scorede mål er Norge og Nederland som går videre.

