Direkte: Norge spiller for plass i kvartfinalen

Svenske Linn Blohm er med på oppvarmingen. Det ser ut til at strekspilleren er klar for kampen etter ankelskaden torsdag. Hun er en av nøkkelspillere sammen med Jamina Roberts, Carin Strömberg og Nathalie Hagman.

Nathalie Hagman har vært Sveriges store spiller mot mye svak motstand i VM så langt. Høyrekanten satte rekord for svenske landslag ved å score 19 mål både mot Kasakhstan og Puerto Rico.

Oppsummert har Norge slått Sverige i syv av ni kamper i Hergeirssons mesterskap. Snittseieren ligger på 28-23. I utgangspunktet ikke noe dumt tips for kveldens kamp, men dette svenske laget kan overraske.

Norge har hatt et godt tak på Sverige i mesterskap i Hergeirssons tid som landslagssjef.Her er resultatene. OL 2021: Seier 36-19, EM 2018: Seier 33-26, VM 2017:Tap 28-31, OL 2016: Seier 33-20, EM 2014: Seier 29-25, EM 2012: Seier 28-25, OL 2012: Seier 24-21, EM 2010: Tap 19-24 og seier 25-20 (finale).

