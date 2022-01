Sverige må klare seg uten lagkapteinen i skjebnekamp mot Norge: – Tilbakeslag

Andreas Palicka (35) og Felix Claar (25) har testet positivt for coronaviruset.

MÅ STÅ OVER: Keeperstjernen Andreas Palicka blir ikke med for Sverige i tirsdagens kamp mot Norge.

8 minutter siden

Tirsdag møtes Norge og Sverige i det som blir en helt avgjørende kamp i jakten om en semifinalebillett i EM.

Om Norge vinner mot Sverige, blir de gruppevinner og er videre til semifinale.

Norge er også videre med uavgjort. Da blir de trolig nummer to i gruppen.

Om Norge taper mot Sverige er de avhengige av at Polen slår Spania. Det vurderes som lite sannsynlig.

Spanias kamp mot Polen starter 15.30, mens kampen mellom Norge og Sverige starter 20.30. Skulle Spania spille uavgjort eller slå Polen, må Sverige vinne over Norge for å ta seg til semifinalen.

Mandag ble det bekreftet at svenskene må klare seg uten de to spillerne Andreas Palicka og Felix Claar mot Norge. Begge de to har testet positivt for coronaviruset.

Det skriver det svenske landslaget i en pressemelding.

MISTER VIKTIGE SPILLERE: Norske Glenn Solberg er landslagssjef for de svenske håndballherrene. Her sammen med Palicka tidligere i mesterskapet.

Palicka er førstekeeperen og kapteinen til det svenske landslaget, mens midtbacken Felix Claar har scoret 16 mål for Sverige så langt i mesterskapet.

– Dessverre fikk vi denne kjedelige beskjeden i dag tidlig. Det er selvfølgelig et tilbakeslag at vi ikke kan bruke to så gode spillere i en så viktig kamp, men samtidig er det ingenting vi kan gjøre med det nå. Nå er det nye forutsetninger, og vi skal kjempe om semifinaleplass også uten Andreas og Felix.

Svenskene har hatt flere smittetilfeller i løpet av mesterskapet. Max Darj, Daniel Pettersson, Niclas Ekberg og en fysioterapeut har alle testet positivt for coronaviruset tidligere. Darj er tilbake igjen etter smitten og skal være kaptein i tirsdagens kamp.

Solberg har kalt inn Jonathan Edvardsson som erstatter for Claar. Ifølge Aftonbladet skal alle spillere og alle i støtteapparatet testes på ny.