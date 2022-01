Sverige uten kapteinen i skjebnekamp mot Norge: – Tilbakeslag

BRATISLAVA (VG) Andreas Palicka (35) og Felix Claar (25) har testet positivt for coronaviruset. Norge har fortsatt ikke hatt smitte i EM. Også mandag var alle norske tester negative.

MÅ STÅ OVER: Keeperstjernen Andreas Palicka blir ikke med for Sverige i tirsdagens kamp mot Norge.

24. jan. 2022 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er selvfølgelig kjedelig for Sverige at de mister to gode spillere. Det har vært et merkelig mesterskap og kommer til å fortsette med å være merkelig. Men tenker at dette får ikke vi gjort noe med. Vi må ha et sterkt fokuspå det vi selv holder på med, sier landslagssjef Christian Berge til VG.

Tirsdag møtes Norge og Sverige i det som blir en helt avgjørende kamp i jakten om en semifinalebillett i EM.

Om Norge vinner mot Sverige, blir de gruppevinner og er videre til semifinale.

Norge er også videre med uavgjort. Da blir de trolig nummer to i gruppen.

Om Norge taper mot Sverige er de avhengige av at Polen slår Spania. Det vurderes som lite sannsynlig.

Spanias kamp mot Polen starter 15.30, mens kampen mellom Norge og Sverige starter 20.30. Skulle Spania spille uavgjort eller slå Polen, må Sverige vinne over Norge for å ta seg til semifinalen.

Mandag ble det bekreftet at svenskene må klare seg uten de to spillerne Andreas Palicka og Felix Claar mot Norge. Begge de to har testet positivt for coronaviruset.

Det skriver det svenske landslaget i en pressemelding.

MISTER VIKTIGE SPILLERE: Norske Glenn Solberg er landslagssjef for de svenske håndballherrene. Her sammen med Palicka tidligere i mesterskapet.

Palicka er førstekeeperen og kapteinen til det svenske landslaget, mens midtbacken Felix Claar har scoret 16 mål for Sverige så langt i mesterskapet.

– Dessverre fikk vi denne kjedelige beskjeden i dag tidlig. Det er selvfølgelig et tilbakeslag at vi ikke kan bruke to så gode spillere i en så viktig kamp, men samtidig er det ingenting vi kan gjøre med det nå. Nå er det nye forutsetninger, og vi skal kjempe om semifinaleplass også uten Andreas og Felix.

– Det er en risiko for å bli smittet når vi er i hallen i forbindelse med kampene. Det er det eneste stedet hvor vi treffer folk som er utenfor gruppen, sier den norske landslagslegen Thomas Torgalsen til VG. Han får karakteristikken «streng» av de norske spillerne. Legen mener at smittefrykten ikke er stor i det norske laget.

– Guttene er veldig rolig. Visst det er noen som skal bekymre seg så er det meg. Vi prøver å å være så profesjonelle, sier Torgalsen som har hatt suksess med det norske opplegget med null kontakt med motspillere utenom EM-kampene og enkeltrom til alle spillere fra troppen ble samlet i Danmark 2. januar.

Spillerne var tilbake på dobbeltrom under gruppespillet i Košice.

– Men vi skjønte at det kunne bli en ny utfordring her i Bratislava. Så da ble det enkeltrom her også, sier Torgalsen. Både Tyskland og Sveroige har opplevd ny smitte i den slovakiske hovedstaden.

Svenskene har hatt flere smittetilfeller i løpet av mesterskapet. Max Darj, Daniel Pettersson, Niclas Ekberg og en fysioterapeut har alle testet positivt for coronaviruset tidligere. Darj er tilbake igjen etter smitten og skal være kaptein i tirsdagens kamp, sier Sveriges norske sjef Glenn Solberg.

Solberg har kalt inn Jonathan Edvardsson som erstatter for Claar. Ifølge Aftonbladet skal alle spillere og alle i støtteapparatet testes på ny.