Samtalen med Rekdal ble avgjørende for RBK-profilens valg

Carlo Holse forteller om samtalen med Kjetil Rekdal, de nye kravene og kjærligheten til Trondheim og Rosenborg som gjorde at han valgte å forlenge kontrakten.

Carlo Holse har stor tro på Kjetil Rekdal og hans trenerteam. Derfor velger han å forlenge kontrakten med Rosenborg.

Nå nettopp

– Ting skal alltid veies opp mot hverandre, både om det er riktig steg for meg personlig og samtidig økonomisk. Med den pakken de tilbyr her med det nye trenerteamet, måten vi skal spille og den rollen jeg er forespeilet så er jeg glad for å være her.

Carlo Holse smiler der han kommer gående ut fra Brakka. RBK-fansen har fryktet at den danske angrepsspilleren skulle forsvinne fra Lerkendal denne vinteren.

Så kom gladmeldingen torsdag: Carlo Holse har forlenget kontrakten med Rosenborg ut 2024-sesongen.