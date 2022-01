Brækhus med stor taktisk endring: Vil avslutte med VM-belte i ny vektklasse

Cecilia Brækhus (40) har bestemt seg for å gå opp en vektklasse, og vil om kort tid være tilbake i ringen.

SNART TILBAKE: Cecilia Brækhus (t.h.) i aksjon mot Jessica McCaskill i mars i fjor.

Brækhus er klar på at den eventyrlige boksekarrieren ikke er over. Hun vil skrive et siste kapittel, som skal avsluttes med VM-belte i super weltervekt – klassen over der hun har herjet i mange år.

– Hva mener du selv vil være en verdig avslutning på karrieren og hvor lenge ser du for deg at du holder på?

– Jeg vil avslutte karrieren med et VM-belte. På grunn av Covid er karrieren strekket ut året i alle fall, skriver Brækhus i en e-post til VG.

Akkurat nå oppholder hun seg i Chicago, og har startet oppkjøringen til det som blir hennes 39. proffkamp.

Brækhus var rangert som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse, men tapte sin første kamp mot Jessica McCaskill i august 2020.

Det ble et nytt poengtap i returkampen i mars i fjor, og siden har det vært stille bortsett fra at hun har hevdet at karrieren absolutt ikke er over.

Det bekreftes altså nå.

I en pressemelding på hjemmesiden til hovedsponsor Betsson bekrefter Brækhus at hun nå skal opp en vektklasse, og begrunner det med at vektkuttingen til de siste kampene var alt for tøff.

I super weltervekt (69,9 kg) er det britiske Hanna Rankin (WBA), kanadiske Marie-Eve Dicaire (IBF), svenske Patricia Berghult (WBC) og amerikanske Claressa Shields (WBO) som for øyeblikket har hvert sitt VM-belte.

– Vi er i forhandlinger og venter bare på at alle detaljer skal falle på plass før vi annonsere kampen, Det er mange spennende navn i denne vektklassen, skriver Brækhus.

GJENFORENT: Cecilia Brækhus samarbeider med Johnathon Banks igjen. Dette bildet er fra trening i Chicago.

Dicaire skal etter planen forsvare sin VM-tittel på et stevne i Montreal 21. april, men motstander er ikke klar. Shields skal møte Ema Kozin i Cardiff 5. februar i mellomvekt (72,6 kg) der alle VM-beltene ligger i potten.

Tilbake til gamletreneren

Brækhus skal straks til Miami på treningsleir sammen med Gennady Golovkin og deres felles trener Johnathon Banks. Brækhus hadde Banks som trener i flere år, men i sine tre siste kamper er det Abel Sanchez som har hatt treneransvaret.

– Hva førte til at det ble Banks igjen?

– Stilen til Johnathon er mer naturlig for meg. Han står for en veldig teknisk stil med mye fotarbeid. Jeg reiser over til Miami neste uke.