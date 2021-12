Therese Johaug (33) deler forlovelsesbilde

Skistjerne Therese Johaug (33) har på nyttårsaften delt en gladnyhet om seg selv og kjæresten Nils Jakob Hoff (36).

NYTT STEG I FORHOLDET: Nils Jakob Hoff (36) og Therese Johaug (33) delte nyttårsaften et ringbilde på sosiale medier.

31. des. 2021 23:36 Sist oppdatert nå nettopp

På bildet har hun en ring med en stor sten på ringfingeren.

– 2021 gjemte det beste til slutt. Godt nytt år, skriver Johaug i et innlegg lagt ut på Instagram og Facebook.

Bildet er tatt utendørs, begge to er iført høyhalsede ullgensere. I bakgrunnen kan man se snø og fjell.

Det var i 2014 at det ble kjent at de to var kjærester.

– Jeg liker ikke å snakke om privatlivet mitt, så jeg kommer ikke til å si noe mer, sa Johaug til VG i Kuusamo i 2014.

Hoff kommenterte også forholdet da:

– Hun er en nydelig jente, og jeg føler meg heldig, skrev bergenseren i en tekstmelding til VG.

Hoff er tidligere roer og har et VM-gull fra 2013 i dobbeltsculler. Han tok bronse i EM samme år og året før, og deltok også i OL i 2012 og 2016. Han la opp som roer i 2019.

RINGBILDE: Noe stort og glitrende er nå å finne på fingeren til Therese Johaug.

De to kjærestene har siden 2014 holdt en lav offentlig profil.

Etter comebacksesongen til Johaug, i kjølvannet av utestengelsen på 18 måneder, kommenterte de to hvorfor de ønsker å holde forholdet relativt privat.

– Det viktigste er at vi har hverandre. Vi trenger ikke å vise det til hele Norge: Se på oss, vi har det så innmari bra. Vi ønsker å leve mest mulig normalt og være dem vi er uten at det blir veldig påtatt, sa Johaug da.

– Så det blir ingen kyssing i målområdet?

– Nei, Gud. (Stor og mye latter.) Kline kan vi gjøre hjemme, sa Johaug.

– Hadde ikke klart det uten ham

Men etter sin første verdenscupseier i comebacksesongen, 988 dager etter forrige verdenscupseier, åpent Johaug opp om hvor viktig Hoff hadde vært for henne i løpet av månedene borte fra skisirkuset.

Johaug mistet både VM og OL som følge av dopingdommen, og uten Hoff hadde hun kastet inn skiene og lagt opp.

– Jeg hadde ikke klart dette uten han, sier Johaug til VG etter seieren.

– Hadde det ikke vært for ham, så hadde du lagt opp?

– Ja, svarer Johaug.

VG har nyttårsaften forsøkt å få en kommentar fra Johaug, uten å lykkes.