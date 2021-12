Kilde ble knust av Paris og to sveitsere: – De kjørte fantastisk

Aleksander Aamodt Kilde (29) kjørte inn til ledelse i Bormio-utforen, men ble raskt satt på plass av Marco Odermatt (24), Dominik Paris (32) og Niels Hintermann (26).

UTENFOR PALLEN: Aleksander Aamodt Kilde tok ledelsen, men endte til slutt utenfor pallen i Bormio.

28. des. 2021 12:26 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Rennet pågår fremdeles.

For da Aleksander Aamodt Kilde kjørte inn til ledelse i utforkonkurransen i Bormio, kunne man se for seg at nordmannen skulle ta sin fjerde verdenscupseier for sesongen.

Slik gikk det ikke, for Kilde ble raskt dyttet ut av pallen da alle de tre påfølgende utøverne kjørte inn foran 29-åringen.

Kilde ble til slutt nummer seks, så mye som 1,12 sekund bak seirende Dominik Paris. Marco Odermatt ble nummer to, 24 hundredeler bak Paris, mens Niels Hintermann tok den siste pallplassen 32 hundredeler foran Kilde.

– Paris og Odermatt var de som gjorde det best i dag, sammen med Hintermann. De kjørte fantastisk bra, og fortjente pallplassene, sier Kilde til Viaplay.

JUBLET I MÅL: Aleksander Aamodt Kilde tok ledelsen, men ble til slutt dyttet ut av pallen.

Fra første startnummer leverte østerrikske Vincent Kriechmayr en tid som de påfølgende løperne ikke var i nærheten av å matche. Det var frem til Kilde satte utfor med startnummer syv.

Ned de italienske alpene i Bormio holdt han følge med Kriechmayr, før han med en kanonavslutning tok teten med tre hundredeler.

Kilde slapp jubelen løs i målområdet, men måtte raskt forlate lederstolen. For på neste startnummer kom det sveitsiske vidunderet Odermatt.

24-åringen har vunnet renn i både storslalåm og super-G tidligere denne sesongen, og nå hevdet han seg også i utfor – en disiplin han aldri har vært på pallen i tidligere.

Les også Lund Svindal om arvtakerne: – Rett og slett dritgode

Nedover løypen knuste Odermatt konkurrentene, og suste i mål hele 88 hundredeler foran Kilde.

– Hvem hadde trodd det? I hvert fall ikke han. Han er helt ellevill om dagen, utbrøt Viaplay-kommentator Andreas Toft da Odermatt tok ledelsen.

I likhet med Kilde skulle ikke Odermatt få lede lenge. For rett etter ham kom Paris, og tok ledelsen med 24 hundredeler. Det holdt til slutt til italienerens første verdenscupseier for sesongen, og den 20. totalt.

Dermed var Kilde dyttet ned til tredjeplass, og da også neste utøver – sveitsiske Hintermann – kom seg inn foran Kilde var det klart at det ikke ble pallplass på nordmannen tirsdag.

– Jeg var fornøyd da jeg kom i mål, siden gårsdagen var så dårlig (14. plass på trening, journ. anm.). I dag føles det mye bedre, men det slår fremdeles for mye. Man mister litt kontrollen, sier Kilde.

Østerrikske Daniel Hemetsberger og tyske Dominik Schwaiger dyttet etter hvert Kilde ned til sjetteplass.

Henrik Røa var den eneste andre nordmannen på start i Bormio-utforen, men han fikk det ikke til å stemme og kjørte inn 3,45 sekunder bak Paris.

Onsdag og torsdag er det super-G som står på programmet i Bormio.