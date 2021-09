Hevder Hushovd stilte ultimatum: – Tar du ut Kristoff til VM, så stiller ikke jeg

Ny bok avslører konflikter i sykkellandslaget.

Thor Hushovd skal ha gitt klar beskjed om at han ikke ville ha med Alexander Kristoff til VM i 2011, ifølge ny bok. Her er Hushovd (til venstre), Edvald Boasson Hagen (midten) og Alexander Kristoff (til høyre) før VM i 2010, da Hushovd ble verdensmester.

14 minutter siden

«Tar du ut Alexander Kristoff til VM i København, så stiller ikke jeg.»

Det sa Thor Hushovd til landslagssjef Steffen Kjærgaard i 2011, ifølge den nye sykkelboken Edvald og Alexander.

Boken er skrevet av journalist Jarle Fredagsvik og tar blant annet for seg konfliktene som har preget det norske sykkellandslaget.

Og én av historiene som skiller seg ut, er altså telefonsamtalen mellom Hushovd og Kjærgaard. Kristoff ble til slutt vraket.

– Det stemmer, sier Kjærgaard til Aftenposten om telefonsamtalen.

– I boken blir du anklaget for mangel på integritet. Hva er din kommentar til det?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om, sier Kjærgaard.

Fem mann – fire plasser

La oss skru tiden tilbake til 2011. Thor Hushovd var norsk sykkelsports gigant. Året før hadde han vunnet VM-fellesstarten i Geelong, Australia.

I København-VM skulle han prøve å forsvare gullet.

Norge hadde fire plasser. Edvald Boasson Hagen og Kurt Asle Arvesen fikk to av dem. Hushovd ville gjerne ha med sin mangeårige venn Gabriel Rasch som hjelperytter. Men lovende Alexander Kristoff var også aktuell.

To dager før uttaket skal Hushovd ha ringt Kjærgaard – og kommet med ultimatumet.

– Jeg har ingen kommentar. Jeg gidder ikke å bidra, sier Hushovd til Aftenposten om saken.

– Det hang ikke på greip

Før sesongen skal de norske rytterne ha fått presentert en rekke uttakskriterier. Her skal Kristoff ha vært klart nummer tre – etter Boasson Hagen og Hushovd.

Likevel ble han vraket. Når Kristoff får gjenfortalt historien om Hushovds beskjed, svarer han:

– Jeg er overrasket over det!

– Men jeg kan jo forstå at han ønsket mer rene hjelperyttere enn en spurter til, selv om jeg følte meg god nok til å delta der og tror jeg kunne gjort en like god jobb som «Gabba» og Kurt i det løpet, spesielt når det kommer til spurten/opptrekk/posisjonering. Men han ville sikkert ha med «Gabba» som han kjente godt og stolte på, skriver Kristoff i en tekstmelding til Aftenposten.

VM-fellesstarten i København ble ikke det helt store for Norge. Hushovd ble hindret av en velt foran seg, mens Boasson Hagen ble beste nordmann på en 8.-plass.

Kristoff måtte se på og lure på hva han kunne prestert. Han har alltid ment at løypen passet ham godt.

Kristoffs stefar var med

Kristoffs stefar og trener Stein Ørn dro til København som landslagets lege. Han synes Hushovds beskjed var helt grei.

– Det er ganske ukomplisert. Han er tross alt regjerende mester. Han har rett til å påvirke sammensetningen av laget. Det er ikke noe problem at han er åpen om det, sier Ørn.

Han minner samtidig om at Kristoff var i ferd med å få gjennombruddet sitt. Året etter tok Kristoff OL-bronse.

– At Thor ikke ville ha Alexander med, kan være et uttrykk for at han ikke stolte på Alexander, vil jeg anta. Eller så oppfattet han Alexander som en konkurrent.

– I boken blir det stilt spørsmål ved om du hadde reist til VM om du visste om Hushovds ultimatum. Hadde du det?

– Selvfølgelig, det er han som er regjerende mester. Det sier seg selv. Jeg reiste ikke dit for å representere Alexander. Jeg reiste for å bistå landslaget.

PS. 19. september begynner årets sykkel-VM. Norges lag på fellesstarten for menn er Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Odd Christian Eiking, Markus Hoelgaard og Rasmus Tiller.