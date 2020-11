Nedtur for Skistad: - Sikkert ikke så mange som har troen etter dette

BEITOSTØLEN (VG) Kristine Stavås Skistad (21) sliter med å følge opp etter gjennombruddet for to år siden.

NUMMER ÅTTE: Kristine Stavås Skistad kom seg ikke videre fra sprintsemifinalen på Beitostølen fredag. Foto: Terje Pedersen

21 minutter siden

For to år siden ble hun nummer to på sprinten under den nasjonale langrennsåpningen, og gikk seg rett inn i VM-diskusjonen, flere utropte henne til og med til VM-favoritt. Fredag ble hun nummer åtte. Lotta Udnes Weng vant. VM-plassen er litt lenger unna nå.

– Jeg tror egentlig det er en fordel ikke å være altfor bra her i dag. Så kan heller formen komme når det virkelig gjelder, sier Skistad til VG.

I VM i Seefeld i 2019 falt hun i semifinalen. Dermed forsvant medaljedrømmen i snøen med tårer.

Hun forteller at folk kanskje er i ferd med å miste troen på henne etter en tung sesong sist og middels resultat fredag.

– Det er sikkert ikke så mange som har troen etter dette løpet. Men det er viktig å ha troen, sier Skistad.

Hun syns ikke sesongstarten var noe å skryte av:

Les også Klæbo frykter corona: – Da kommer jeg ikke til å vinne skirenn

Hun har en 4. og en 5.-plass som sine beste resultater i verdenscupen. Like før VM starter i Oberstdorf i februar fyller hun 22 år.

– Jeg er ikke stresset ennå. Det er lang tid å gjøre det på. Jeg har fått litt flyt i treningen igjen. Jeg trenger noen gjennomkjøringer, så må jeg bare ta de mulighetene jeg får, sier Skistad.

For hun mener VM-sprintløypen passer henne bra.

– Oppløpet og siste 40–50 meterne fra toppen og inn er veldig gode for min del. Jeg må bare komme meg i form. Jeg må ha troen videre, sier Skistad.

21-åringen sjarmerte langrennsinteresserte nordmenn etter gjennombruddet på Beitostølen for to år siden. Hun var offensiv og skulle til VM for å vinne. Hun skulle også bli best på distanse fort. Men smellen kom.

– Det er ikke så lenge siden jeg var helt kjørt og måtte finne overskuddet igjen. Jeg har bare hatt to-tre hardøkter før i dag, så det overrasker meg ikke dette, så jeg tror jeg har mye å gå på fra nivået i dag, sier Skistad.

Hun fikk en opptur med 4. plass i verdenscupsprinten på Konnerud utenfor Drammen på tampen av forrige sesong:

Les også NRK-eksperten: Iversen gjør ting andre ikke tør

Og selv om verdenscupen allerede er annerledes siden Lillehammer-rennene er utsatt, så tror hun mulighetene kommer.

– Jeg må få et renn hvor det funker optimalt, så får jeg muligheter videre, sier Skistad.

Lørdag er det 15 kilometer klassisk på Beitostølen. Uten Skistad.