Menn har styrt skisporten i 97 år: – Det faktum at jeg er en kvinne, er en bonus

Norge har ikke bestemt seg, selv om en svenske er en av favorittene. Men Norges Skiforbund kommer ikke utenom Sarah Lewis’ kandidatur som ny president i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Eneste kvinne. Det internasjonale skiforbundet skal velge president. Sarah Lewis var generalsekretær i organisasjonen i 20 år før hun fikk sparken i oktober i fjor. Nå vil hun bli den neste presidenten. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

29. apr. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken

FIS er det største olympiske vintersportsforbundet og skal velge ny president på kongressen 4. juni.

Det er så langt fire kandidater til vervet. Tre menn og en kvinne.

Norge har ikke bestemt seg for hvilken kandidat de støtter. Norge har tre stemmer på kongressen.

Er det mulig at en generalsekretær som fikk fyken av styret for et drøyt halvår siden, kan bli president i samme organisasjon et halvt år etter?

Sarah Lewis tror det. Hun er nå lansert som kandidat til å bli president i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Kampen om det mektigste vervet i internasjonal skisport er i full gang.

Den 56 år gamle briten kan bli den første kvinnelige presidenten i organisasjonens 97 år lange historie. De siste 70 årene har organisasjonen hatt bare to presidenter – Marc Hodler og Gian-Franco Kasper. Begge fra Sveits og begge godt oppe i årene da de forlot presidentvervet.

Bonusen

– FIS har sjansen til å velge en kandidat som har alle de nødvendige kvalitetene. Jeg har erfaring, kunnskap, et nettverk både i FIS, den olympiske bevegelsen og blant medlemsorganisasjonene, industrien, turistindustrien og blant utøverne. Og jeg har mye energi og vilje til å gjennomføre jobben. Det faktum at jeg er en kvinne, er bare en bonus, sier hun til Aftenposten på telefon fra Sveits hvor London-fødte Lewis har bodd de siste 30 årene sammen med sin norske ektemann.

Hun mener at nettopp hennes kandidatur gir organisasjonen en mulighet.

– FIS har gitt muligheter til kvinner tidlig på mange områder. Organisasjonen har på mange måter vært en pionér ved å gi muligheter til begge kjønn i mange grener selv om det gikk litt tid før hopp og kombinert for kvinner kom etter. Nå kan FIS være en pionér igjen ved å velge en kvinne som president.

Sarah Lewis har vært generalsekretær i FIS i 20 år. Hele perioden har det vært sveitseren Gian-Franco Kasper (t.h.) som har vært president. Foto: Terje Pedersen, NTB

Valgkampen er i gang

Sarah Lewis har åpenbart startet på sin valgkamp. Hun vet at hun har støttespillere. Det er det belgiske skiforbundet som har fremmet hennes kandidatur. Hun har egen nettside hvor hun har publisert sitt manifest og sitt program.

Selv om det er Belgia som har innstilt henne til presidentvervet vil hun gjerne bli sett på som den internasjonale utfordreren.

– Jeg er den globale kandidaten som skal jobbe for alle nasjoner og nasjonale forbund, sier hun.

I 27 år jobbet den tidligere alpinisten for FIS. De siste 20 årene har hun vært administrasjonens øverste leder og generalsekretær under Gian-Franco Kaspers presidentskap. Nå gir han seg.

Det har i det hele tatt vært mange menn rundt henne. FIS-styret har de siste to årene bestått av utelukkende menn bortsett fra utøverrepresentanten Hannah Kearney fra USA. Sist valgte kvinne i FIS-styret var finske Marjo Matikainen-Kallström i forrige tiår. Det har dog vært kvinner blant utøverrepresentantene i styret siden 2014.

4. juni skal Gian-Franco Kasper (77) få avløsning ett år på overtid. Den aldrende sveitseren har vært president i FIS siden 1998. Han skulle egentlig gått av på den i forkant omstridte kongressen i Pattaya i Thailand i fjor vår. Pandemien utsatte kongressen, og 77-åringen ble sittende.

Sarah Lewis har tjent under den forrige presidenten, men hun ser mer enn bare kjønnskamp.

– Det er flere områder vi må se på hvordan vi skal endre styresettet til FIS. Kjønnsbalanse er viktig, og jeg vil gjerne at vi ser på begrensning av antall perioder en person kan inneha posisjoner. Å bygge en bærekraftig idrett er også helt sentralt. Skiidrett er ingenting uten snø, sier hun.

Sarah Lewis. Foto: ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

Lagt oppsigelsen bak seg

Det er fire kandidater til presidentvervet. Den sist ankomne er altså Sarah Lewis (56). Hun hadde vært generalsekretær i FIS i 20 år da hun overraskende fikk sparken av styret i FIS i fjor høst. Det ble sagt at hun hadde «total mangel på tillit» i styret og at dette var oppsigelsesgrunn.

– Jeg har ikke fått noen begrunnelse. Men jeg anklager ikke FIS for noe som helst. Dette er snøen som har smeltet. Jeg er ferdig med det og ser fremover. Jeg har snakket med alle i FIS-styret og føler ikke at jeg har et vanskelig forhold til noen, sier Lewis.

Fakta Dette er presidentkandidatene Mats Årjes (Sverige) Alder: 54 år (født 19. april 1967) Forslått av: Sveriges skiforbund Kort CV: Kommer fra næringslivet og blant annet fra en toppstilling i skiturismeselskapet Skistar som eier bakker og turistanlegg i blant annet Trysil og Sälen. Har vært leder av Svenske skiforbundet og er nå leder av Sveriges olympiske komité. Sarah Lewis (Storbritannia) Alder: 56 år (født 29. november 1964) Foreslått av: Belgias skiforbund Kort CV: Tidligere alpinist. Deltok i OL for Storbritannia i Calgary i 1988. Startet i storslalåm og slalåm. Kjørte ut i begge øvelsene. Startet i FIS for 27 år siden. Var generalsekretær i FIS i perioden 2000–2020. Johan Eliasch (Storbritannia/Sverige) Alder: 59 år gammel (født februar 1962) Foreslått av: Storbritannias skiforbund Kort CV: Eliasch har svensk og britisk pass og er en forretningsmann som har milliardformue. Han har bygd opp sin formue som kapitalforvalter. Han har hatt flere posisjoner i det konservative partiet i Storbritannia. Han er øverste sjef for skiutstyrsprodusenten HEAD. Urs Lehman (Sveits) Alder: 52 år (født 1. april 1969) Forslått av: Sveits’ skiforbund Kort CV: Tidligere sveitsisk alpinist. Vant VM-gull i utfor i Morioka i Japan i 1993 foran Atle Skårdal. Har vært president i det sveitsiske skiforbundet siden 2008. Vis mer

Norges Skiforbund har tre stemmer når det nå skal velges ny president i det viktigste vintersportsforbundet. Det er ikke fattet noen beslutning om hvem de kommer til å gi sin støtte på kongressen 4. juni.

Skipresident Erik Røste sitter også i FIS-styret og har ikke stemmerett selv. Men han har som norsk skipresident makt og innflytelse. Skistyret skal ha sin første diskusjon rundt hvilken kandidat de vil støtte 5. mai. Røste har tidligere sagt at det ikke hadde vært dumt med svenske Mats Årjes – uten at han har tonet støtte til noen kandidat.

– Vi ønsker en president som er opptatt av å dra organisasjonen i riktig retning og i retning av det som vi gjerne kan kalle norske verdier, sier Røste.

Nå er Årjes blitt lansert som kandidat av Sverige. Kandidat er også den tidligere alpinisten Urs Lehman fra Sveits og svensk-briten Johan Eliasch. Han er styrtrik og sjef for skiutstyrsprodusenten Head. Det er Storbritannia som har nominert Eliasch.

Foto: ERIK SIMANDER, BILDBYRÅN Mats Årjes er Sveriges kandidat til presidentvervet. Han er tidligere skipresident i Sverige og nå leder av Sveriges olympiske komité. Johan Eliasch er sjefen for skiprodusenten Head og Storbritannias kandidat til å bli ny FIS-president. Urs Lehmann er mest kjent som fartskjører i alpint. Han er nå skipresident i Sveits og kandidat til å bli FIS-president.

Forsiktige Norge

Sarah Lewis stiller altså som kandidat mot tre menn.

Norge ønsker gjerne å være et foregangsland for likestilling og har jobbet hardt for en bedre kvinnerepresentasjon i styre og stell i internasjonal idrett. Derfor ble beslutningen til Norges Skiforbund om å nominere Erik Røste til plass i FIS-styret møtt med kritikk fra flere sportskommentatorer.

Nå har organisasjonen en mulighet til å velge en kvinne. Erik Røste holder kortene tett til brystet foreløpig.

– Jeg opplever at det som er viktig for oss er at vi finner den som er best til å utvikle skisporten. Vi skal finne den beste kandidaten. Det blir diskusjonen internt hos oss i Norges Skiforbund, sier Røste.

Lutefisk

Sarah Lewis ber om at det ikke blir tatt hensyn til regionale vennskap når stemmer skal avgis.

– Jeg er sikker på at Norge velger den kandidaten de mener best kan tjene FIS og det kandidaten står for. Men når det kommer til regionale forbindelser, er jeg ganske regionalt tilknyttet Norge. Jeg har en norsk mann som har vært min partner de siste 30 årene, jeg har utallige besøk i Norge og mange gode kontakter og venner i landet. Og så elsker jeg lutefisk, men det har vært umulig å få tak i Sveits denne vinteren, sier hun og vi aner et lite smil over telefonlinjen.