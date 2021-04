Frykter 50 dagers OL-samling: – Regjeringen holder oss i en ordentlig skrustikke

Thorir Hergeirsson håper å slippe det. Men hvis innreiserestriksjonene ikke blir forandret, kan Tokyo-OL bli en drøy affære for håndballjentene. Landslaget kan komme til å være samlet i nesten 50 dager.

LANG SOMMER: OL-samlingen kan bli rekordlag for Thorir Hergeirsson. Her sammen med Camilla Herrem og Stine Bredal Oftedal i VM 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Landslagssjefen utelukker ikke at laget vil sammenhengende på tur fra 22. juni til OL er slutt 9. august. En slik periode vil være solid rekord i forhold til mesterskap de siste årene.

Hvis karantenen ved innreise til Norge fortsatt er 10 dager i begynnelsen av juli, vil landslaget ikke vende hjem etter kampene mot Frankrike i slutten av juni. I håndballforbundets Podcast «Håndballprat» får Thorir Hergeirsson spørsmål om den mulige maraton-samlingen.

– Kan du ikke spørre regjeringen? De holder oss i en ordentlig skrustikke, svarer Hergeirsson.

– Vi har valgt å tenke at det løser seg. Men «worst case-scenario» er at vi drar til Frankrike i slutten av juni og ikke kommer hjem til Norge før OL er over, sier han til VG.

Håpet er at 14 OL-uttatte spillerne og tre reserver skal få en lite pusterom hjemme med sine familier før avreise til Japan 12. juli.

– Jeg vil definere dette som en nødvendig reise. Håndball er et yrke og vi gjør en tjeneste for fedrelandet, Norge, beskriver Thorir Hergeirsson.

Kulturminister Abid Raja kan ikke love noe unntak fra karantenereglene – hvis de fortsatt eksisterer om tre måneder.

– Jeg forstår veldig godt hva Hergeirsson sier. Dette skal vi se nærmere på sammen med helsemyndighetene og regjeringen, sier Raja til VG. Han gir uttrykk for at «det er bruk for en større grad av tilrettelegging» for OL-utøvere.

Karoline Dyhre Breivang – med 305 landskamper og 14 mesterskapsdeltagelser – sier i podkasten:

– Vi var borte en måned med landslaget i forbindelse med VM i Brasil. Man blir god av å være på tur. Men to måneder kontra en måned, er ganske stor forskjell. I hvert fall når du skal avslutte med å prestere.

Hergeirsson vant sitt første VM-gull med Norge i Brasil-mesterskapet for 10 år siden. Nå er han på vei til sitt tredje OL som norsk landslagssjef etter at plassen ble sikret i et kvalikdrama i mars.

Så langt har oppkjøringen gått alt annet enn på skinner.

Den planlagte samling 12. til 22. april måtte avlyses på grunn av trøbbel med reiserestriksjonene. Den neste mulige samlingen er i begynnelsen av juni. Men den vil ikke inneholde spillere fra Vipers eller utenlandske klubber. Sluttspillet i Champions League, Europa League og diverse nasjonale serier vil foregå rett i forkant.

De nåværende karantenereglene gjør det umulig å samle Norges beste spillere.

Her til lands har det ikke blitt spilt en håndballkamp siden januar. Nå håpes det på seriefinale mellom Storhamar og Vipers 11. mai og cupfinale Vipers-Sola 15. mai.

– Det er ingen tvil om at vi er den nasjonen med størst utfordringer i forhold til trening og kamper, sier Hergeirsson.

Landslagsspillerne til Vipers har allerede vært i fire lange karantener siden EM-gullet i desember.

– Langt fra optimalt. Det er krevende i forhold til å få god rytme og regelmessighet i trening. Det begrenser stabiliteten og innholdet i treningshverdagen, sier Thorir Hergeirsson.

Av landslagets støttespillere har det gått aller mest utover Camilla Herrem. Sola-spilleren har siden årsskiftet kun spilt en seriekamp og to landskamper.

– Camilla tenker alltid muligheter. Hun har alltid vært dyktig til å finne alternative måter for å få den treningen hun trenger for å spisse formen og pushe grenser, mener Hergeirsson.

Før OL er planen at Norge skal møte EM-finalist Frankrike i to kamper i juni. Sverige blir motstander i en eller to kamper i på precamp i Fukuoka, mens Ungarn kan bli Norges siste motstander i en generalprøve rett før OL-åpner mot Sør-Korea 25. juli.