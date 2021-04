Fabelaktig Ruud vant strake sett – snytt for drømmemøte med Nadal

(Casper Ruud – Fabio Fognini 6–4, 6–3) Etter et drama av et andresett gikk Casper Ruud (22) til semifinale i ATP-turneringen i Monte Carlo.

16. apr. 2021

Fabio Fognini er ranket som nummer 18 i verden – og vant nettopp denne Monte Carlo-turneringen for bare to år siden (avlyst i fjor) – men greide ikke håndtere nordmannen. Nå blir det semifinale på 22-åringen fra Snarøya – og der blir åttendeseedede Andrej Rublev motstander.

Russeren spilte imponerende mot Ruuds barndomshelt Rafael Nadal (34) senere fredag kveld – etter at Ruud hadde sendt ut Fognini. Tidligere har Casper Ruud rukket å få prøve seg både mot tennisens to andre store: Roger Federer (French Open 2019) og verdensener Novak Djokovic (Roma-turneringen i september i fjor), men må altså vente enda en stund før han får møte Rafael Nadal.

– Utrolig gøy å komme til semifinale. Dette er en av de største grusturneringene vi har, noe man har drømt om og sett opp til som barn, reagerer Casper Ruud på Eurosports sending etterpå.

De aller fleste spørsmålene til Ruud på pressekonferansen etterpå handlet om hvordan det ville bli å møte Nadal. Istedet står han overfor Rublev som han har tapt mot tre ganger på tre kamper tidligere.

– Rublev er dritgodt og har spilt utrolig bra det siste året – og i dag. Ingen lett oppgave, men Casper skal ut og fighte i morgen, sier pappa Christian Ruud til VG etter at russeren har sendt ut spanjolen med 20 Grand Slam-titler.

– Jeg må bare forberede meg for at det blir den største utfordringen i karrieren min, for det tror jeg at det blir, sier Casper Ruud selv på pressekonferansen.

På veien til semifinalen har 27-rankede Ruud slått tre spillere med bedre ranking enn seg selv: Diego Schwartzmann fra Argentina (9), Pablo Busta Carreno (12) og altså regjerende Monte Carlo-mester Fognini (18). Det må han naturligvis også gjøre om han skal gå helt til finalen i ATP 1000-turneringen (nivået under Grand Slam).

– Det har vært tre gode dager for min del. Det begynte litt da jeg slo Schwartzmann. Det bygger selvtillit å klare å slå spillere man har slitt veldig med før. Fognini har jeg vunnet mot to ganger før. Det er en god følelse før morgendagen, sier Casper Ruud til VG.

– En stor, historisk dag for norsk tennis. Dette er Monte Carlo-turneringen, understreker Eurosports rutinerte tenniskommentator Christer Francke etter 22-åringens to settseirer mot Fognini.

Ruud tok det første settet 6-4, men nordmannen var ille ute flere ganger, særlig ute på stillingen 2-2. Fognini hadde hele fire breakballer, men Ruud ryddet opp hver gang og holdt serven. Ruud var også i trøbbel på stillingen 4-4, men igjen greide han å ordne opp og gikk opp i 5-4.

Og mens Fognini hadde vært nærmest servebrudd, var det isteden nordmannen som grep muligheten da den endelig dukket opp: Ruud benyttet seg av sin første settball.

Også i andresettet ble det dramatikk. Ruud feide avgårde og ledet 3–0, men hadde deretter tre baller i nettet. Fognini gikk fra 0–3 til 3–3 – og på et tidspunkt hadde italieneren tatt 12 av de 15 siste poengene. Men Ruud gjenerobret initiativet, gikk til 4–3 og brøt italienerens serve til 5–3. Deretter avgjorde Casper Ruud på sin første matchball.

– Å se ham spille på denne måten, er helt enormt, sier analyseansvarlig Øivind Sørvald i Norges Tennisforbund på Eurosports sending.

PS! Lørdagens semifinale sendes på Eurosport Norge og strømmetjenesten Discovery+.