Mener Hamlet-suksess vil få fart på MMA-legalisering i Norge

Idet Marthin Hamlet (29) entrer MMA-buret i sin PFL-debut torsdag kveld, hviler det et tungt ansvar på Tønsberg-fighterens kraftige skuldre. Teamet rundt ham mener sportens fremtid i Norge avhenger mye av hans suksess.

TUNGT ANSVAR: Marthin Hamlet, her med UFC-stjernen Jack Hermansson på ryggen, blir sett på profilen som kan få MMA lovlig i Norge. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kl. 23.30 møter Hamlet amerikaneren Dan Spohn i den første innledende kampen i PFL (Professional Fighters League), og med seier der legger han et meget godt grunnlag for turneringen der toppremien er solide én million dollar.

– De siste par dagene før kamp må jeg jobbe med det mentale. Følelsene er som en berg-og-dal-bane. Jeg har holdt meg avslappet og rolig. Det har handlet om å komme ned i vekt og spisse de oppgavene jeg skal utføre i kamp, sier Hamlet til VG før kampen som streames på MMATV.

Han har vært i Atlantic City de siste par ukene, og brukt to dager på å kutte vekten fra i overkant av 100 kilo til lett tungvekt-grensen på 93 kilo.

Se den ekstreme vektkuttingen her:

Bare et par timer etter innveiingen var han tilbake på over 98 kilo. Som et av Norges største brytetalenter har han siden ungdommen vært vent med den ekstreme vektkuttingen.

Nå skal han altså gå sin første kamp i PFL.

– Når jeg går inn i buret i kveld vet jeg at jeg ikke kunne gjort noe annerledes. Jeg kunne ikke vært mer klar for kamp, og den må jeg bare vinne, sier Hamlet som altså lanseres som den potensielt største MMA-profilen i landet.

– Det er klart at vi har en agenda om å få MMA legalisert i Norge. Vi som kjenner sporten godt har en jobb å gjøre. Vi må få avkreftet en del myter som fortsatt er der, sier manager Kristian Hval til VG.

– Jeg tror det er flere faktorer enn sportslig suksess som spiller inn på om MMA blir legalisert, men jeg skal bidra med det jeg kan bidra med. Det er i første omgang å prestere, sier Hamlet selv.

«Brækhus-rolle»

Selv om forbudet mot proffboksing ble opphevet, og Cecilia Brækhus omsider kunne gå kamp på norsk jord i oktober 2016, så er profesjonell MMA fortsatt ikke tillatt. Da må knockoutloven endres, og det er en juridisk og politisk prosess som tar tid.

– Statusen til Brækhus og jobben hun gjorde var hovedårsaken til at det ble proffboksing i Norge. Da hun var skikkelig i vinden dro hun lasset. Dersom Norge får en tilsvarende stor stjerne i MMA, så vil det få fart på prosessen, mener Hval.

STORE PROFILER: Jack Hermansson (under) er allerede etablert i toppsjiktet i UFC. Her trener han med Marthin Hamlet i Lambertseter Bryteklubb for en måned siden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det har vært store norske MMA-profiler tidligere. Joachim Hansen var verdensstjerne før sporten var særlig godt kjent her i landet. Dan Evensen og John Olav Einemo var de første norske utøverne i UFC, og i ettertid har Simeon Thoresen og Emil Weber Meek markert seg i den samme organisasjonen, som også er den mest kjente.

Den svensknorske Oslo-fighteren Jack Hermansson er topprangert i UFCs mellomvektsdivisjon, og har etablert seg som den største profilen i Norge og Skandinavia for øyeblikket. Hermanssons neste kamp i UFC er mot Edmen Shahbazyan 15. mai.

Hamlet må igjennom en rekke kamper før han eventuelt kan nå PFL-finalen på nyttårsaften.

– Jeg har 100 prosent troen på at Marthin henter hjem én million dollar. Han har trent enormt godt og utviklet seg det siste året. Hans ferdigheter stående, særlig boksingen, har han blitt mye bedre på siden sist, sier Hermansson til VG.

Hermansson og Hamlet er faste treningspartnere, og særlig i coronaperioden har det vært ekstremt viktig for dem begge. Men også som profiler har de en helt spesiell rolle for norsk MMA.

– Den jobben Marthin og Jack gjør er enormt viktig, og for Marthins del er det viktig for oss å synliggjøre alle sidene ved ham. Han har bakgrunn fra toppidretten som bryter, og så er han en «vanlig fyr» med kone og to små barn, beskriver Hval.