Fourcade om Besseberg-rapporten: – Viser at jeg ikke var gal

POKLJUKA (VG) Martin Fourcade (32) forteller at han ikke var sjokkert over detaljene som kom frem i IBU-rapporten om tidligere president Anders Besseberg.

FORNØYD: Martin Fourcade er fornøyd med jobben IBU har gjort med rapporten om tidligere president Anders Besseberg. Foto: Jostein Magnussen / VG

17. feb. 2021 19:03 Sist oppdatert nå nettopp

Etter at Sturla Holm Lægreid sikret seg VM-gull onsdag, møtte Martin Fourcade blant andre norske og svenske medier. Der fikk han både spørsmål om Lægreid, Tarjei Bø og ikke minst Anders Besseberg.

Der var han åpen om at han på ingen måte ble sjokkert da nyheten sprakk.

– Jeg ble ikke sjokkert. Men jeg ble overrasket over hvor stort det var. Jeg ble ikke sur. Det gjorde meg heller stolt over mitt engasjement i kampen mot doping. Det viser at jeg ikke var gal. Når jeg ropte høyt mange ganger gjennom årene, var det med god grunn, sier Martin Fourcade.

Han sier at han er stolt over andre utøvere som kunne avsløre detaljer, og ikke minst skiskytingen som helhet, i arbeidet med rapporten.

Franskmannen forteller at han ikke er i Pokljuka for å feriere. Han er på sponsoroppdrag, samtidig som han er på jobb for det internasjonale skiskytterforbundet.

– Jeg er medlem i utøverkomiteen og jeg vil gjøre pliktene mine. Det er også viktig for meg å være her ettersom jeg sikter meg inn mot utøverkomiteen til IOC i Beijing neste år, sier 32-åringen.

IBUs uavhengige kommisjon la nylig frem en rapport der Besseberg anklages for korrupsjon og for å ha hjulpet Russland med å skjule doping. Kommisjonen mener mye tyder på at Besseberg ble «kjøpt» av russiske ledere, blant annet gjennom jaktturer og bestilte sexarbeidere.

«Besseberg ønsker ikke å kommentere enkeltuttalelser så lenge saken er under etterforskning. Han fastholder at det ikke er grunnlag for korrupsjonsanklagene mot ham», har advokat Christian B. Hjort skrevet i en e-post til VG.

Fourcade benyttet anledningen til å rose gullvinner Holm Lægreid. Se hva nordmannen selv sier etter gulløpet:

Det var for 11 måneder siden Martin Fourcade annonserte at han la både ski og gevær på hylla. Han la da opp på den samme arenaen hvor han tok sin første verdenscupseier, og det på nøyaktig samme dato:

14. mars 2010 vant han jaktstarten i Kontiolahti. 14. mars 2020 satt han punktum på jaktstarten på samme sted.

– Fra Vancouver til Oslo i dueller med Ole Einar Bjørndalen, Emil Svendsen, Anton Sjipulin, Simon Schempp, Johannes Bø og alle mine konkurrenter – det blir for mange å nevne alle – jeg har oppnådd mine drømmer og erfart de mest fantastiske følelser. Jeg kjempet og jeg vant, men jeg led også. Jeg falt og reiste meg, men mest av alt: Jeg vokste opp med en fantastisk mulighet til å se min sport vokse. Den sporten jeg elsker, som jeg har viet mye av mitt liv til, har gitt meg alt tilbake, skrev franskmannen i en pressemelding da.