Bettina Alstadsæther kjemper for unik OL–mulighet

Den lokale karateutøveren får kvalikmulighet i juni. – Det blir knalltøft, sier 28-åringen.

Bettina Alstadsæther har satset i mange år for å kunne delta i et historisk OL. Foto: Privat

Nå nettopp

Det er fem år siden karate kom inn på OL-programmet i Tokyo, og siden har Bettina Alstadsæther satset alt for å oppnå drømmen om å delta for Norge. Koronapandemien har fått konsekvenser for alle idrettsutøvere, men det spesielle for Alstadsæther og de andre som driver med karate, er at de får denne ene muligheten. Karate er nemlig bare på programmet i Tokyo og ble strøket som øvelse i 2024.

– Vi skjønte jo ganske tidlig at det ikke ble noe OL i 2020, som mest sannsynlig skulle være mitt siste år som aktiv. Da OL ble utsatt, var det uaktuelt for meg å avslutte på den måten. Det var viktig å få en annen avslutning, med deltakelse i et mesterskap, enn at korona skulle bestemme. Det hjalp på motivasjonen videre, sier Alstadsæther til Aftenbladet.