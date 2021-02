Nora Mørk oppløst i tårer etter skadesmell: – Håper hun slapp med skrekken

(Vipers Kristiansand-Rostov Don 23–24) Champions League-kampen mot russisk motstand endte på verst tenkelig vis for Vipers. Nora Mørk (29) tok til tårene etter ny skadesmell.

10. feb. 2021 20:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Foreløpig virker kneet stabilt, så vi tar det som gode nyheter. Vi håper at hun slapp med skrekken, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til VG på telefon fra Ungarn der kampen ble spilt.

Det så ut til at Mørk fikk problemer etter en pasningsfinte, snaut to minutter før kampen var slutt. Fra sin høyreback-posisjon gikk hun innover i banen. Da hun leverte ballen fra seg til Henny Reistad sa det stopp.

Hun holdt seg til venstre kne og haltet av banen.

Minutter senere viste TV-bildene at Mørk satt oppløst i tårer med hodet i fanget på Vipers-benken. Og det var ikke fordi det endte med tap i siste spilleminutt.

– Det er klart at hun blir veldig redd, og det er ikke så rart når hun har hatt så mange kneskader, sier Gjekstad.

Siden hun spilte VM-finale i 2017 har Nora Mørk vært gjennom to korsbåndskader og flere komplikasjoner i kneet. Totalt er det blitt ti kneoperasjoner gjennom karrieren.

– Påvirket det deg og spillerne i de kaotiske sluttsekundene at hun virket alvorlig skadet?

– Det er vanskelig å si. Jeg har det jo i øyekroken. Det går alltid en støkk igjennom oss, men jeg er usikker på hvor mange av de andre spillerne som fikk det med seg, sier Gjekstad som måtte se at kampen ble avgjort på straffe tre sekunder før slutt.

– Det er selvfølgelig veldig skuffende. Jeg er totalt sett fornøyd med forsvarsspillet og keeperspillet, men vi brenner for mange sjanser, oppsummerer han.

Mange skader

Sist sesong vendte Mørk tilbake til Vipers for å returnere for fullt etter skademarerittet. Hun endte 2020 med EM-gull etter et glitrende mesterskap i Danmark.

– Det har vært veldig tøft mentalt. Men det lønner seg aldri å gi seg, sa hun på spørsmål om skadene før EM startet.

Skadeplagene har blant annet ført til at hun har mistet disse mesterskapene i løpet av karrieren:

VM i 2011 med jumpers knee

OL i 2012 med jumpers knee

EM i 2012 med jumpers knee

EM i 2018 etter meniskoperasjon

VM i 2019 med korsbåndskade

Tidligere på kvelden ble det klart at Vipers er klar for sluttspillet i Champions League, selv om gruppespillet ikke spilles ferdig. Puljespillet får imidlertid betydning for seedingen i åttedelsfinalene.

– Det er veldig kaotisk det opplegget her. Jeg stoler egentlig ikke på noe rundt kampene før vi står i hallen. Det er mye logistikk med reising og stadige forandringer. Nå tror jeg vi skal spille i Ljubljana, men vi får se, oppsummerer Gjekstad lettere oppgitt.

Vipers Kristiansand – Rostov Don (Russland) 23-24 (16-15)

Mål Vipers: Jana Knedlikova 4, Nora Mørk 4, Henny Reistad 3, Malin Larsen Aune 3, Emilie Hegh Arntzen 2, Vilde Jonassen 2, Ragnhild Valle Dahl 2, Sunniva Næs Andersen 2, Hanna Maria Yttereng.

Toppscorer Rostov: Anna Vjakhireva 5.

Utvisninger: Vipers 3 x 2 min., Rostov 3 x 2 min.