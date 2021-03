Snowboard-Røisland mister VM: – Skikkelig trist

En alvorlig ankelskade stopper Mons Røisland (24) fra å «repetere» X Games-sølv- og bronsemedaljen fra Aspen i januar i VM samme sted neste uke.

UHELDIG IGJEN: Mons Røisland gikk glipp av slopestylefinalen i 2018-OL på grunn av en alvorlig skade. Nå må han stå over VM i Aspen neste uke. Bildet er fra X Games Norge på Fornebu for tre år siden. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg må stå over VM og resten av sesongen. Det er utrolig kjedelig. Skikkelig, skikkelig trist, sier snowboardstjernen.

For fem uker siden vant han sølvmedaljen i slopestyle i X Games i Aspen. Mange, inkludert Mons Røisland selv, mente han like godt kunne ha vunnet snowboardernes mest prestisjefylte konkurranse.

– Det er mitt beste run noen gang. Det kunne vært gull, uttalte Mons Røisland til VG etter kun å ha blitt slått av amerikaneren Dusty Henricksen (17).

Noen timer senere tok Mons Røisland bronsemedaljen i Big Air, som landslagskompisen Marcus Kleveland vant.

– Det er bare irriterende. Jeg hadde godfølelsen fra Aspen og skulle liksom bare tilbake for en «repeat» av det som skjedde i X Games, sier Mons Røisland.

Slik tok han sølvmedaljen i Colorado 31. januar:

Den drømmen ble brått til mareritt da han for tre dager siden i Trysil kom litt for kort etter et hopp og i stor rotasjon landet slik at ankelen «hang igjen». Han tok MR-bilder av den i går. Spørsmålet nå er om han må gjennom en operasjon. Svaret får han etter alt å dømme etter en legekonsultasjon på Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo onsdag ettermiddag.

I formiddag satt han hjemme med benet høyt hevet og foten i en ismaskin.

– Det er bare tullete rett før et VM. Jeg følte meg så komfortabel og trygg, sier han med tanke på kjøringen sin i løpet av den coronaamputerte sesongen 2020/21.

– Det er kjedelig ikke å få en full sesong. Men heldigvis fikk jeg god uttelling på det lille jeg fikk kjørt, sier Mons Røisland.

Marcus Kleveland reiser til USA lørdag. VM i Aspen starter med kvalifisering slopestyle for snowboard og halfpipe freeski med Birk Ruud onsdag 10. mars.

Ps! Mons Røisland pådro seg en alvorlig skade under oppvarmingen til slopestylefinalen i OL i Pyeongchang for tre år siden: – Mitt livs verste krasj