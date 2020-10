– Jeg har sett mange foreldre som har skjelt og smelt, noen ganger av rasistisk karakter

Gjennom et langt liv i idretten og arbeidslivet har Peder Langfeldt (50) fått kjenne rasisme på kroppen. Nå ber han idretten og samfunnet om å våkne.

Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Jeg synes det er veldig bra at toppfotballen nå har tatt tak. Men personlig tror jeg at rasismeproblemet er mye større i skole, breddeidrett og arbeidslivet enn i toppfotballen. Det er i alle fall min erfaring, sier Peder Langfeldt – som kom til Norge fra Sør-Korea da han var et snaut år gammel.

50-åringen har gjennom snart en mannsalder vært i spaltene i Fædrelandsvennen. Først som eliteseriespiller i KIF, siden som trener og/eller leder i både KIF og Vipers. Nå er han salgs- og markedssjef i Kristiansand Topphåndball (KRS).