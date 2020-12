Granerud kjemper om VM-gullet

Halvor Egner Granerud (24) ligger på 2. plass og er på skuddhold til gullet før lørdagens to avgjørende hopp i skiflygings-VM.

HOLDT HODET KALDT: Halvor Egner Granerud i ovarennet i Planica fredag. Foto: VID PONIKVAR / EPA

Han ligger bare 4,6 poeng bak den ledende tyskeren Karl Geiger.

– Det er bra at Halvor er i angrepsposisjon foran lørdagens avsluttende hopping, sier Johan Remen Evensen som NRK-ekspert.

Robert Johansson er nummer fem og også med i medaljekampen.

Tyskeren Markus Eisenbichler hoppet hele 247 meter i sitt andre hopp. Granerud på startnummeret etter fikk lavere fart enn Eisenbichler og måtte vente mange minutter på at arrangøren skulle gjøre rent tilløpet og deretter at forholdene skulle bli bra nok for å hoppe.

Likevel presterte Halvor Egner Granerud 229,5 meter under langt dårligere forhold enn tyskeren. Han gikk dermed foran Eisenbichler etter to hopp.

Robert Johansson i sitt første svev fredag. Foto: Darko Bandic / AP

– Han er kald. Han gjør et kjempehopp under de omstendighetene, sier trener Alexander Stöckl på NRKs sending.

– Stabiliteten hans imponerer meg.

Karl Geiger ledet etter første omgang med østerrikeren Michael Hayböck på 2. plass.

Robert Johansson hoppet 220 meter i 1. omgang og økte til 228,5 meter i 2. omgang. Daniel-André Tande hadde 203 og 218,5 meter i sine to hopp. Det gir 14. plass etter første dag.

Sander Vossan Eriksen er helt fersk som skiflyger, men hoppet sterke 207 og 208 meter.

Verdenscupvinneren sist sesong Stefan Kraft er blant dem som mangler i Planica. Det er kun virtuelt publikum i skiflygingsbakken.

Halvor Egner Granerud vant åpningsrennet i Ruka etter et fantastisk hopp i finaleomgangen. Han fulgte opp med seier også i Russland.