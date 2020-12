Dette kan være ungguttens definitive gjennombrudd

Med flere Oilers-kanoner ute, har Markus Vikingstad (21) fått enda mer tillit. Resultatet: Poeng i fire kamper på rad.

Markus Vikingstad jubler etter scoring mot Storhamar. Foto: Anders Minge

Nå nettopp

Scoring mot Narvik. Målgivende mot Grüner. Flyttet opp i førsterekken og scoret mot MS. Fornyet tillit i førsterekken, scoring, assist og kåret til banens beste mot Storhamar.

Det er fasiten etter de fire siste kampene for Markus Vikingstad (21).

Unggutten, som lenge har blitt spådd å bli det neste Oilers-talentet som virkelig tar steget opp, kan være i ferd med å få sitt ordentlige gjennombrudd. Et gjennombrudd mange har ventet på, og som trener Todd Bjorkstrand før sesongen uttalte at han håpte ville skje i år.

– Andre får vurdere om det er tilfellet, men jeg trenger helt klart et slikt år nå. Jeg er i hvert fall sinnssykt motivert til å fortsette og levere, sier Markus Vikingstad til Aftenbladet.

Kjenner rollen godt

Da rivalen Storhamar ble feid av isen lørdag og Oilers tok sin åttende strake seier, viste 21-åringen nok en gang hva som bor i ham, med en flott scoring og en genial pasning i forkant av Dan Kissels 3–0-mål.

Med flere viktige spillere ute, deriblant Chad Costello, Rudolfs Balcers og Ludvig Hoff, har spillere som Vikingstad plutselig fått et mye større ansvar. De siste kampene har den høyreiste unggutten fått spille i førsterekken sammen med Dan Kissel og David Morley.

Fakta Kampfakta Stavanger Oilers – Storhamar 5–1 (1–0, 2–0, 2–1) Fjordkraft-ligaen, 16. serierunde DNB Arena, 200 tilskuere Skuddstatistikk: 41–30 Utvisningsminutter: 33–29 Dommere: Christian Persson og Markus Wannerstedt. Mål: 1–0 (10.48) Brady Brassart (Markus Søberg), 2–0 (23.58) Joey Martin (Dan Kissel, Nicolai Bryhnisveen), 3–0 (28.16) Dan Kissel (David Morley, Markus Vikingstad), 4–0 (40.46) Markus Vikingstad (Kissel, Dennis Sveum), 5–0 (48.52) Kissel (Morley, Brassart), 5–1 (57.02) Mikael Zettergren (Simen Edvardsen, Sondre Bjerke) OILERS’ LAG 1. rekke: Andreas Klavestad, Daniel Bøen Rokseth-David Morley, Markus Vikingstad, Dan Kissel. 2. rekke: Nicolai Bryhnisveen, Dennis Sveum-Markus Søberg, Brady Brassart, Simen Talge. 3. rekke: Kristian Østby, Patrick Ulriksen-Christian Wetteland, Sander Hurrød, Sander Husebø. 4. rekke: Jeppe Meyer, Noah Bergesen Aarthun-Tommy Kristiansen, Joey Martin, Magnus Hoff. Vis mer

Her ser Vikingstad pucken gå i mål, for andre kamp på rad. Foto: Anders Minge

Vikingstad legger ikke skjul på at han liker den rollen veldig godt. Det er den rollen han kjenner fra juniornivå.

– Det er rollen jeg ønsker å spille, så det er deilig å få den sjansen nå. Så må jeg bare fortsette å jobbe. Dette kan ikke bli noen hvilepute, sier han, og legger til at det er stort å få spille med Kissel og Morley.

– Når du har to av ligaens beste spillere ved siden av deg, vet du at du får være med på sjanser og skape ting. Da er det bare å være klar når pucken droppes.

– Utrolig seriøs type

Assistenttrener Juha Kaunismäki har fulgt Vikingstad siden U16-nivå, og forteller om en vanvittig seriøs type som ønsker å bli bedre hver dag.

– Vi er nødt til å være tålmodige med de unge. Markus har tidligere vært litt ustabil, noe som er naturlig. Men i det siste har han levert mye jevnere. Det er tydelig at han har tatt steg. Det er gøy å se at han og de andre ungguttene responderer på tillit og erfaring, sier Kaunismäki.

Han tror det er gode muligheter for at Vikingstad er i ferd med å få sitt store gjennombrudd, men peker på at det fortsatt nok vil svinge litt i prestasjonene.

– Jeg håper jo han blir enn bedre spiller enn faren. Og da har han jo fortsatt en liten vei å gå, sier Kaunismäki og gliser.

Tore Vikingstad spilte tre sesonger for Stavanger Oilers mellom 2011–2013. Foto: Kristian Jacobsen

Analysemøter med pappa

Og faren er, som kjent, ingen andre enn hockeylegenden Tore Vikingstad. Sønn Markus kjenner ikke på noe ekstra press på grunn av navnet han bærer bakpå drakten sin. Men han utnytter faren så mye han kan gjennom å suge til seg det han kan av råd og innspill.

Da passer det fint å fortsatt bo hjemme.

– Etter hver kamp har vi en gjennomgang, og snakker om hva som var bra og dårlig.

– Rett hjem til kveldsmat og analyse etter å ha banket Storhamar, altså?

– Hehe, ja. Det er til god hjelp, svarer han.

En jublende glad Markus Vikingstad etter 5–1-seier over Storhamar. Foto: Anders Minge

21-åringen peker på det mentale som nøkkelen til å ta det neste steget. Det å ikke være redd for å prøve på ting og frykte konsekvenser.

– Det gjelder å levere stabilt, og det går veldig mye på det mentale. Samtidig kan jeg ikke grave meg ned om jeg spiller en dårlig kamp eller to. Da må jeg bare gripe neste mulighet, sier Vikingstad.

Og neste mulighet kommer allerede i morgen. Da er det ny kamp mot Storhamar – denne gangen borte mot et lag som garantert kommer til å være heltent og revansjesugent etter å ha blitt ydmyket i Stavanger lørdag.

Oilers kan passere Storhamar på tabellen om de tar sin niende strake seier.