Som 19-åring var Norges «usynlige helt» et tredjevalg. Det kan forklare hvorfor han ble så god.

Christian O’Sullivan (29) blir beskrevet som en av håndballandslagets aller viktigste brikker. At han skulle bli det, var det ikke alle som forutså.

Våren 2011: Daniel Birkelund og Mika Nurmi diskuterte spillere. De var hovedtrenere for det norske juniorlandslaget med spillere født i 1990/1991. Til sommeren var det junior-VM i Hellas. 16 spillere skulle få være med. Flere spillere var selvskrevne på laget.

Kent Robin Tønnessen? Check. Magnus Gullerud? Check.

Troppen begynte å fylle seg opp. Etterhvert stanset de på navnet til Christian O’Sullivan. 19-åringen på Bækkelaget.

De hadde allerede playmakerne Gøran Sørheim og Simen Strømberg på laget. Trengte de egentlig en tredje midtback?

– Jeg husker vi var veldig tydelig på at ville ha ham med. Men for oss var han rangert som nummer tre i den posisjonen. Han kom med fordi han var en fantastisk type og at han var veldig anvendelig. En potet, forteller Daniel Birkelund ti år senere.