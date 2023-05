Det lukter svidd av Miami Heat – på god vei til NBA-finalen

(Boston Celtics – Miami Heat 105–111, 0–2 i kamper) Miami Heat har et drømmeutgangspunkt etter at Boston Celtics har sviktet to ganger på egen hjemmearena.

BLOKK: Jimmy Butler blokkerer et forsøk fra Boston Celtics-spiller Jaylen Brown.

20.05.2023 08:27

Heat har virkelig slått på varmen i årets NBA-sluttspill. I semifinalen semifinalensemifinale i sluttspillet. Kampen er samtidig conferencefinale for øst. Vinneren av semifinalen får altså et trofé for å være det beste laget i øst denne sesongen. i sluttspillet leder de nå 2–0 i kamper – og de neste to kampene er i Miami.

Det er best av syv kamper.

Jimmy Butler var som vanlig en av de mer innflytelsesrike spillerne på banen, men Caleb Martin sto også frem for Heat natt til lørdag norsk tid.

Martin scoret 25 poeng med 69 prosent treffsikkerhet fra åpent spill. Bam Adebayo var én assist unna trippel-dobbel (22 poeng og 17 returer).

2–0 i kamper har også Denver Nuggets i den andre semifinalen mot Los Angeles Lakers. Det tredje oppgjøret – i Los Angeles – spilles natt til søndag.

VG+ Sport viser den første kampen av NBA-finalen 2023. Det blir altså to av de fire nevnte lagene i denne artikkelen i finalen: