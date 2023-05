Mark Cavendish bekrefter: Legger opp

Sykkelkongen Mark Cavendish legger opp ved sesongslutt. Hans norske erkerival Alexander Kristoff kaller briten en av tidene største og husker en verbal kraftsalve særs godt.

TAKKER FOR SEG: Mark Cavendish legger opp etter denne sesongen. Her fotografert i Italia søndag.

22.05.2023 14:03

Cavendish offentliggjorde beslutningen om å avslutte karrieren på en pressekonferanse i Italia onsdag.

Kristoff har hatt en rekke dueller mot Cavendish. Nordmannen har stor respekt for konkurrentens formidable karriere. I Tour de France har han samme antall etappeseirer som legendariske Eddy Merckx. Tallet er utrolige 34.

– Å være en spesialisert rytter og vinne så mange etapper i ritt som Touren, er imponerende. Det er det ikke tvil om, sier Kristoff til NTB.

– Cavendish har også vunnet et monument som Milano-Sanremo, så han har vist allsidighet i karrieren sin. I spurtene har han utvilsomt vært den beste i sin epoke, legger han til.

På spørsmål om det er noen episoder med briten Kristoff husker spesielt godt, trekker han igjen på smilebåndet.

– Han er jo en ganske hissig type. Jeg husker han var sur på meg etter at jeg mente han krasjet med vilje i Tour de France en gang. Da fikk jeg så ørene flagret. Han laget en krasj, men han prøvde vel ikke å krasje. Samtidig syntes jeg det var unødvendig der jeg så episoden bakfra.

Totalt har Cavendish 53 individuelle etappeseirer i Grand Tour-rittene Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

Han ble verdensmester i 2011 og har syklet for flere storlag. Foran årets sesong skrev han under for Astana etter at satsingen rundt det franske B & Hotels-KTM-lagte kollapset.

– Syklingen har gitt meg muligheten til å se verden og møte utrolige mennesker, mange av dem er jeg stolt av å kalle mine venner. Jeg elsker sporten mer enn du kan forestille deg, fortsatte Cavendish.

Briten har tatt 161 proffseirer i karrieren.