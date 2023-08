Rooth og Skotheim topp ti i tikamp: – Nå blir det «maccern»

BUDAPEST (VG) Markus Rooth (21) fikk det tungt på 1500 meteren i tikampen, og mistet sjetteplassen i VM. Sander Aae Skotheim (21) sikret to norske blant topp ti.

Publisert: 26.08.2023 21:38 Oppdatert: 26.08.2023 23:10

Markus Rooth hadde sjetteplassen i VM innen rekkevidde før den avsluttende 1500 meteren. På den siste runden fikk Rooth det ekstremt tungt, og tapte til slutt to plasser.

– Jeg tenkte jeg skulle holde den sjetteplassen. Jeg var sliten på forhånd. Dte har vært en hard dag. Jeg løp det jeg kunne, også ble jeg tom på slutten, sier Rooth.

– Han var tøff som prøvde, men det ble brutalt langt til mål, oppsummerte NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Han ble til slutt nummer åtte. Sjetteplass hadde vært tidenes beste VM-resultat i tikamp for Norge. Helge Løvland vant OL-gull i tikamp helt tilbake i 1920.

– Det er noen små marginer som gjør at poengsummen ikke er helt der den kunne vært, men alt i alt har det vært et fantastisk mesterskap, sier Rooth.

Skottheim vant 1500 meteren og klatret opp til en tiendeplass. Dermed ble det to nordmenn topp ti i VM.

– Det er helt ok, det er ikke så mye mer å si om det. Det er definitivt ikke bra, men det er noen lyspunkter sier Skotheim til den skrivende pressen.

Han avslutter sesongen nå, og gleder seg til å skeie litt ut.

– Nå blir det rett på Maccern. Maccern. Slangord for McDonalds.Jeg har snakket med Markus om det. Få oss noen burgere, fries og en milkshake. Det skal bli godt.

Det ble dobbelt kanadisk i toppen. Pierce LePage vant foran Damian Warner. Rooth var 265 poeng unna pallen, mens Skotheim var 493 poeng bak pallen.

– Det er utrolig gøy at vi har to så gode atleter som er så unge. Skottheim har kanskje underprestert litt i dag, men når begge har dagen er de omtrent like gode, sier Rodal.

Tidligere lørdag tangerte Rooth sin personlige rekord på 5,10 meter i stavsprang. Rooth fikk tiende bestetid på 110 meter hekk. Han fikk en kjempestart i bane én og var helt i teten, men han traff en hekk og mistet rytmen mer og mer. Tiden ble 14,47. Hans personlige rekord er 14,23 fra tidligere i år.

Rooth ble tidligere i år U23-europamester i tikamp i finske Esbo. Han tok da gullet foran Skotheim. Samtidig satte Rooth norsk rekord med 8608 poeng.

Han slo da den gamle toppnoteringen til Skotheim på 8590 poeng fra tidligere i sesongen.

Under fjorårets EM i München ble Skotheim til slutt nummer syv. Rooth gikk glipp av mesterskapet som følge av en skade.