Uenig med skiledelsen – møtte likevel hjelpere i Sverige

Forhandlingene med Norges Skiforbund er lagt på is, men Johannes Høsflot Klæbo får imidlertid bistand av landslagssmørerne.

Managerpappa Haakon Klæbo og Johannes Høsflot Klæbo sammen under Toppidrettsvekas siste konkurranse i Granåsen sist helg. Duoen var sammen i Østersund for å teste ski tidligere i august. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 09:15 Oppdatert: 23.08.2023 09:50

Det var etter Blinkfestivalen i Sandnes, samtidig som uværet «Hans» herjet i store deler av Norge, at Johannes Høsflot Klæbo dro til snøtunnelen i Østersund for å teste ski og trene innendørs.

– Vi var i Østersund i snaue to dager, mandag og tirsdag, for å teste ski og forberede skiparken før sesongen. Vi gjør de forberedelsene som må gjøres nå, så vil en eventuell avtale med skiforbundet være avgjørende for om det blir verdenscupsesong eller ikke, sier managerpappa Haakon Klæbo til Adresseavisen.