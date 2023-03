Her blir hoppdamene historiske: – Uvirkelig dag

VIKERSUND (VG) Etter en livslang kamp fikk Maren Lundby (28) og damene i verdenseliten endelig sette utfor i skiflygingsbakken i Vikersund lørdag formiddag.

HISTORISK: Her svever Maren Lundby nedover unnarennet i Vikersund.





18.03.2023 10:07 Oppdatert 18.03.2023 11:34

Treningen pågår!

For første gang får damene konkurrere i skiflyging denne helgen. Lørdag tok 15 av de ypperste hopperne sats i Vikersund i den første offisielle treningen foran det historiske rennet.

Som femte hopper utfor i monsterbakken lørdag formiddag, satte Maren Lundby nedslag på 131,5 meter. I sitt andre av tre hopp, strakk hun seg til 199 meter.

I sitt tredje hopp, hoppet Lundby lengre enn noen annen kvinne tidligere hadde gjort, med 212,5 meter.

– Det var utrolig kult, nervepirrende så klart. Du vet ikke helt hva du går til. Men når du først har gjort det og landet, så var det utrolig artig. Det var rått, sier Lundby til VG og legger til:

– Det har egentlig vært en ganske uvirkelig dag.

Etter at Lundby vartet opp med det første hoppet over 210 meter, leverte verdensmesteren fra Planica, Alexandria Loutitt, vanvittige 222 meter.

Første hopper over 200 meter, med 203 meter i sitt andre hopp, ble slovenske Ema Klinec. På sletta ble hun møtt av en jublende Anna Odine Strøm.

LENGST: Ema Klinec, her avbildet etter konkurransen i Holmenkollen, klinte til med 203 meter i sitt andre hopp.

Strøm på sin side strakte seg til 122 meter i sitt første hopp. Hakket bedre gikk det med Silje Opseth, som utnyttet forholdene og svevde ned til 186,5 meter.

– Det var ubeskrivelig, sier Opseth til VG.

Japanske Yuki Ito fikk æren av å åpne ballet, og gjorde det med mesterlige 182,5 meter. I tårnet på toppen, hvor resten av utøverne venter, brøt det ut i full jubel fra samtlige.

Maren Lundby har kjempet for likestilling hele karrieren. I 2009 fikk kvinnene delta i VM for første gang i liten bakke. I 2021 ble hun verdensmester i tidenes første storbakkerenn i VM i Oberstdorf. Lørdag fløy 28-åringen fra Gjøvik nedover bakken i Vikersund – fulgt av lagvenninnene Anna Odine Strøm (24) og Silje Opseth (23).

– Det var spennende, og så står man igjen med en veldig god følelse. Jentene håndterte dette som forventet, veldig bra. Litt forsiktige kan man si de var, det samme var juryen. Sånn sett var det ingen hoppere som tok ut sitt beste, eller hadde de beste forutsetningene. Men som forventet gikk et veldig greit, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Begivenheten fant sted 19 år etter at pioneren Anette Sagen, Line Jahr og to utenlandske utøvere var prøvehoppere under herrenes konkurranse på samme sted.

– Jeg synes det bare er trist. Jeg synes at det hadde væt muligheter for å gjøre det vi gjør her for en seks-syv år siden. Akkurat nå er det mer gleden over at vi faktisk har kommet dit nå. For det var ikke en selvfølge for ett år siden det heller, sier Bråthen til VG om den lange kampen hopperne har kjempet.

Sagen var i en offentlig konflikt med Torbjørn Yggeseth, som var leder for hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet, før de fikk lov til å hoppe. Yggeseth ville nekte damene å hoppe på grunn av sikkerhetsmessige hensyn.

Den gang brøt Sagen, Jahr og de andre kvinnene en barriere. Likevel skulle det ta nesten 20 år før Lundby, Strøm, Opseth og de andre deltagerne av 2023-utgaven av «Raw Air» i Norge skulle få lov til å delta i den aller første konkurransen i skiflyging.

– Det at jentene nå faktisk kan konkurrerer med gutta om verdens lengste skihopp, og i fremtiden antakligvis også få det. Det tror jeg kommer til å endre sporten for alltid, sier Bråthen.

Etter at treningsomgangene er unnagjort, er rennet søndag klokken 10.00. Konkurransen vises på TV 2.