Sagosen takket for seg i Kiel med seriegull

I sin siste kamp for Kiel før overgangen til Kolstad kunne Sander Sagosen juble for et nytt seriegull, sammen med Harald Reinkind og Petter Øverby.

Sander Sagosen scoret sju mål mot Magdeburg. Bildet er fra EM-kvalifiserings kampen mellom Serbia og Norge. Vis mer

Før søndagens serieavslutning hadde Kiel to poeng og 37 plussmål til gode på Christian O'Sullivans Magdeburg-lag. Med 34-27-seier over Göppingen på bortebane søndag innkasserte den nordtyske klubben sitt 23. seriemesterskap.

Sagosen var lagets toppscorer i avskjedskampen med sju mål. Reinkind scoret tre og Øverby to.