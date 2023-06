Idrettstinget sa nei til tak på treninger for barn

BERGEN (VG) Idrettstinget sa lørdag nei til et forslag om å begrense antall organiserte treninger for barn i løpet av en uke.

MER LEK: Idrettstinget behandlet et forslag om å begrense antall treninger pr. uke for barn. Barna på bildet har ingen sammenheng med forslaget på idrettstinget. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG Vis mer

Forslaget kom fra Trøndelag idrettskrets.

– Det handler om å ta tilbake leken, sa Ståle Vaag, leder i Trøndelag idrettskrets, til VG fredag. Han advarte mot å overorganisere barneidretten.

– Intensjonen i forslaget er god, men forslaget utfordrer idrettens barnerettigheter, sa idrettsstyret Astrid Strandbu i debatten.

Også fotballforbundet tok til orde for at det var et dårlig forslag, og at det er større grunn til å bekymre seg for at barn sitter med en skjerm foran seg dagen lang.

– Hvis det er en lystbetont trening, er det ikke noe problem å trene fire ganger i uken, mente Odd Martin Holsbøe fra Troms og Finnmark idrettskrets.

17 stemte for forslaget, 143 mot.