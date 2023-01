Klubben bekrefter: Hamlin puster på egen hånd

Buffalo Bills-spilleren Damar Hamlin viser god bedring etter hjertestansen. Fredag morgen lokal tid kunne han puste uten hjelp.

PÅ BEDRINGENS VEI: Damar Hamlin.

06.01.2023 16:25

Det skriver Bills på sin Twitter-konto.

«Ifølge legene på USMC (sykehuset), ble Damars pusterør fjernet over natten. Han fortsetter å vise god bedring. Hans nevrologiske funksjoner er på plass og han har snakket med sin familie og leger», heter det i uttalelsen.

Hamlin fikk livreddende førstehjelp på banen etter at hjertet hans stanset i kampen mot Cincinnati Bengals i NFL mandag. 24-åringen, som er sikringsspiller i forsvaret, taklet Bengals-spiller Tee Higgins i slutten av 1. periode. Han reiste seg opp, tok seg til hjelmen og falt bakover.

Torsdag kveld kunne legene på sykehuset opplyse at Hamlin hadde våknet og at han ville vite hvem som vant kampen. Den ble stoppet etter hendelsen, og senere har det blitt bestemt at den ikke skal avsluttes.