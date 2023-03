Nike landet enorm Haaland-avtale

Erling Braut Haaland (22) har inngått et samarbeid med utstyrsgiganten Nike. Kontrakten kan være verdt så mye som 250 millioner kroner i året.

Erling Braut Haaland har inngått en personlig avtale med Nike.

31.03.2023 16:34 Oppdatert 31.03.2023 17:13

Nike bekreftet avtalen fredag. Dermed gjør Haaland som mange andre fotballstjerner før ham. Selskapet har et beite med spillere som Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé og Marcus Rashford.

«En ny æra for nummer 9», skriver Nike i en Twitter-melding.

Det har lenge vært spekulert på hvem som kom til å sikre seg en personlig sponsoravtale med Manchester Citys norske superspiss. Nå er det klart at Nike har landet det som i fotballmiljøet blir beskrevet som en gigantisk avtale.

Den kan være verdt 250 millioner kroner årlig, har The Athletic meldt tidligere. Ifølge nettstedet gikk jærbuens tidligere avtale med Nike ut i januar i fjor. Først nå blir han en offisiell representant for et utstyrsmerke.

Nike omtaler Haaland som «neste generasjons spiss». I pressemeldingen gjør det amerikanske utstyrsselskapet et poeng av at 22-åringen har hatt en enestående reise til toppen av europeisk fotball.

Ada Hegerberg er også blant spillerne Nike har et samarbeid med.

Usikker mot Liverpool

Den siste uken har Haalands lyskeskade preget nyhetsbildet. Spissen måtte melde forfall til Norges landskamper mot Spania og Georgia. Spørsmålet er om han blir klar til å møte Liverpool lørdag.

– Erling er på bedringens vei. Vi har siste treningsøkt i morgen, og så får vi se hvordan han føler seg, sier City-manager Pep Guardiola fredag ettermiddag.

Haaland pådro seg skaden i FA-cupkampen mot Burnley noen dager før det norske landslaget samlet seg i Spania foran de to første EM-kvalifiseringskampene.

Der ble det tidlig klart at jærbuen ikke kunne være med videre og ta del i oppgjørene mot Spania og Georgia. Han reiste deretter til Barcelona for videre undersøkelser.

Manchester City har ofte sendt spillere til et samarbeidssykehus i den katalanske hovedstaden for å undersøke skader.

– Det var veldig overraskende. Jeg visste ingenting. Han ringte meg og sa at de hadde tatt noen bilder og funnet noe som ikke var bra, sa far Alfie Haaland til TV 2 etterpå.

Manchester City ligger åtte poeng bak (med én kamp mindre spilt) serieleder Arsenal og tåler trolig ikke et tap mot Liverpool om det fortsatt skal være håp om ligagull.

Ten Hag tror på klar Rashford

På den andre siden av Manchester håper manager Erik ten Hag å ha sin viktigste angrepsspiller friskmeldt til Uniteds Premier League-kamp mot Newcastle.

Marcus Rashford er i sitt livs form. Han har scoret 19 mål på 25 kamper for de rødkledde etter et imponerende VM. Ten Hag opplyser at Rashford trente alene denne uken, men forventer å ha ham i troppen og klar til kamp.

– I dag ble han med gruppen. Vi har en dag til, så jeg har et godt håp om at han er tilgjengelig, ja, sa manageren.

Fakta Premier League-runden Lørdag

13.30: Manchester City – Liverpool 16.00: Arsenal – Leeds, Bournemouth – Fulham, Brighton – Brentford, Crystal Palace – Leicester, Nottingham Forest – Wolverhampton 18.30: Chelsea – Aston Villa Søndag

15.00: West Ham – Southampton 17.30: Newcastle – Manchester United Mandag 21.00: Everton – Tottenham Vis mer

Marcus Rashford sliter med skade.

Rashford tok seg en pause i New York da England slo Italia 2–1 tidligere denne uken.

– Jeg synes det er positivt at han tok en pause, sa den nederlandske sjefen.

Casemiro er suspendert. Manchester United mangler også Christian Eriksen og Donny van de Beek. En som kan gjøre et comeback, er angriper Anthony Martial.

– Han har trent i to uker nå. Jeg tror han kan være i troppen til søndag, sa ten Hag.

