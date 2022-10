Elsker mammas kjøttpudding – serverer kompisen taco

Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov omtales spøkefullt som NHLs beste «bromance» – brødreromanse – av medspillerne i Minnesota Wild. Zucca røper at han serverer sin russiske leke- og rekkekamerat kun én rett når han kommer på besøk.

RADARPAR: Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov feirer en scoring i Minnesota Wilds siste treningskamp mot Dallas Stars – før seriepremieren natt til fredag klokken 02.00 norsk tid.

13. okt. 2022 18:49 Sist oppdatert nå nettopp

Minnesota Wild møter Mats Zuccarellos tidligere klubb New York Rangers i sesongpremieren natt til fredag norsk tid klokken 02.00. The Athletic arrow-outward-link har publisert en lengre artikkel om radarparet Mats Zuccarello (35) og Kirill Kaprizov (25) foran Wilds seriestart på hjemme-is i Saint Paul i Minnesota.

Den gir et godt og bredt innblikk i forholdet mellom de to, om hvordan de holder sammen i tykt og tynt – på og utenfor isen – som en slags ishockeyens Knoll og Tott, på tross av en språkbarriere. Kirill Kaprizov kunne så å si ikke et ord engelsk da han kom til USA og Minnesota Wild fra Russland for to år siden.

Mats Zuccarello forteller at han ofte inviterer Kaprizov – som ble matchvinner for det russiske laget i OL-finalen mot Tyskland i Pyeongchang i 2018 – hjem til ham og samboeren Marlene Günther arrow-outward-link i «Twin Cities».

Paret fikk en datter i sommer. Da er det angivelig alltid Zuccarello som disker opp. Ikke med favorittretten kjøttpudding – som han elsker – lagd i stand av mamma Anita Zuccarello når han er hjemme i Norge. Heller ikke lutefisk. Lammestuing? Borscht for virkelig å få Kaprizov til å kjenne seg hjemme?

– Tacos, svarer Zuccarello på The Athletics kokkekunstspørsmål.

– Jeg lager tacos til ham hver gang. Vanlig kjøttdeig med noe krydder og grønnsaker, tilføyer han.

Mats Zuccarello tuller med at han nå må ta seg av to barn. Datteren og Kirill, som var 13 år gammel da Mats Zuccarello debuterte i NHL for New York Rangers i 2010.

– Jeg har den eldre og en liten jente. Så det er blitt et annerledes liv for meg. Mindre søvn, sier Zuccarello – før han tar tak i Kaprizov og med et glis påpeker at han derfor kommende sesong må «backchecke litt» (jobbe defensivt).

De gangene Kaprizov ikke er middagsgjest hos den lille norske NHL-familien, tar de to – Kaprizov og Zuccarello – en prat via FaceTime på mobiltelefonene. «Zucca» sier at Kaprizov synger god natt-sanger for datteren «hver kveld».

– Han er «Onkel Kirill», forteller han.

Kaprizov bemerker at han ennå ikke helt har fått grep om hvem hun ligner, pappa Mats eller mamma Marlene – men understreker begeistret at hun er «amazing» og at han gleder seg over å kunne bli kjent med henne.

Minnesota Wilds løperspiller Marcus Foligno mener at de to holder i hop «24/7». Lagkameratene spøker med at uansett hvem som plukkes ut til å spille senterposisjonen mellom de to, vil være et «tredje hjul».

Samtidig er Ryan Hartman ikke i tvil om at ha er stolt over å ha vært duoens foretrukne rekkekamerat siden november i fjor.

Forrige sesong satte han scoringsrekord med 34 mål, hvor av 18 etter målgivende pasning fra Kaprizov og 12 fra Zuccarello.

– Du må fremdeles plassere pucken i mål. Men det gøy. Det er fantastisk å ha to sånne typer med en slik kjemi, og så være den spilleren som får spille sammen med dem, sier Ryan Hartman.

– De er på utkikk etter hverandre hele tiden. De prøver hele tiden å lære av hverandre og bli bedre. Det er en av tingene som «klikket» fra første dag. De legger press på hverandre på en morsom måte, sier Marcus Foligno.

På tross av aldersforskjellen, ser ikke Mats Zuccarello seg selv som en mentor for Kirill Kaprizov. Han mener han ikke kan lære ham så mye. Snarere tvert imot.

– Jeg mener vi bare er gode venner. Som brødre. Vi liker å ha det moro sammen. Men det er ikke bare ham og meg. Det er hele laget, sier Mats Zuccarello til The Athletic.