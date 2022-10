Uvant motgang kan bli skjebnesvanger for RBK: – Ingenting å skylde på

Rosenborg risikerer å miste Champions League-plassen for neste sesong. – Vi har ingenting å skylde på, sier kaptein Mail Næss.

Flere av Rosenborg-spillerne sank sammen etter lørdagens tap mot Vålerenga. Her ligger Sara Fornes midt på banen.

16. okt. 2022 21:14 Sist oppdatert nå nettopp

Rosenborg – Vålerenga 0–1

Lørdag gikk Rosenborg på et nytt brutalt nederlag mot Vålerenga. Tapet gjør at Vålerenga har grepet om andreplassen med kun to runder igjen. I tillegg er gulldrømmen lagt død.