Kleveland jakter sitt andre gull i Aspen

Marcus Kleveland (23) er den store favoritten i søndagens slopestyle i X Games.

Marcus Kleveland, her fra Big Air i Colorado i desember.

29.01.2023 20:07 Oppdatert 29.01.2023 21:34

Oppdateres!

Tredje run i Aspen er underveis og både Kleveland og Mons Røisland er blant de ti finalistene i slopestyle i snowboard.

Kleveland tok gull i Big Air natt til søndag, og han er blant favorittene i slopestylen også.

Hans to første run var preget av litt slurv og han lå på 9. plass. I det tredje runet satt det derimot mye bedre. Han ligger nå på 2. plass etter tre run.

Røisland ligger på 10. plass.

Finalen i slopestyle er en såkalt «Jam Session». Det vil si at utøverne har så mange runs ned bakken de rekker på 42 minutter. Det beste runet er tellende.

Tidligere på søndag kom Johanne Killi akkurat utenfor pallen i Slopestyle på ski i X Games i Aspen.

Hun klatret opp på 3. plass etter det andre runet. I det nest siste runet så det ut til at hun kunne klatre ytterligere opp på resultatlisten, men et lite fall etter det siste hoppet ødela for det. Det samme skjedde i det siste runet.

I det siste runet klatret Mathilde Gremaud forbi henne på resultatlisten og hun endte derfor på 4. plass.

Megan Oldham vant rennet, foran Gremaud og Kirsty Muir.

Det har vært et godt X Games i Aspen sett med norske øyne. Ferdinand Dahl tok bronse i Slopestyle ski på lørdag. Natt til søndag tok Marcus Kleveland gull i Big Air på snowboard.

Killi tok gull i X Games slopestyle på Hafjell i 2017.