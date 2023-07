Kim Kardashian la ut bilde med Haaland

I en bildekarusell på Instagram-profilen til Kim Kardashian (42) dukket det plutselig opp en nordmann i lyseblå dress på et av bildene: Erling Braut Haaland (22).

STJERNETREFF: Det ble tatt en del bilder da Erling Braut Haaland og Kim Kardashian møttes for første gang. Vis mer

Bildet ble tatt i forbindelse med det eksklusive, italienske merket Dolce & Gabbanas motevisning i Puglia i Italia tidligere i uken. Der var flere av verdens største kjendiser og moteprofiler til stede – og noen norske fotballspillere.

Erling Braut Haaland stilte nemlig opp på motevisningen i en lyseblå dress (fargen til klubben Manchester City). Han ankom sammen med lsabel Haugseng Johansen (18), som for anledningen var kledd i en lang, lysegul kjole. Også Haalands gode venn, fotballspilleren Erik Botheim – med følge – var til stede.

CITY-BLÅTT: Haaland vakte oppsikt i denne lyseblå dressen. Her sammen med Isabel Haugseng Johansen. Vis mer

Det var også superstjernen Kim Kardashian. Under motevisningen møttes Haaland og Kardashian kort. Et videoklipp fra møtet viser at Kardashian sier «det var hyggelig å treffe dere» til Haaland og Haugseng Johansen, mens en rekke fotografer filmer og knipser bilder.

Dagen etter delte Kardashian et bilde av seg selv og den norske fotballstjernen til sine 362 millioner følgere. Under bildet har hun skrevet teksten «Ciao».

Dette bildet ser ut til å være tatt etter selve motevisningen, siden Kardashian har på seg et annet antrekk enn under det første møtet med Haaland.

Amerikanske Kardashian er mest kjent fra reality-TV, men 42-åringen har også en viss fotballinteresse. Hun og barna har vært på kamp og sett både Arsenal og PSG det siste året.

Hun er regnet som et av verdens mest innflytelsesrike mennesker, mye på grunn av den enorme følgerskaren på sosiale medier.

Realityshowet om Kardashian-familien har dessuten blitt sendt verden over gjennom 23 sesonger.

Kim er nummer 21 på anerkjente Forbes liste over de rikeste kvinnene i USA som har opparbeidet formuen sin selv.

Haaland har på sin side vist tegn til en gryende moteinteresse.

ITALIENSK DESIGN: Også da Manchester City feiret Champions League-gullet var Haaland kledd i Dolce & Gabbana. Vis mer

Han har tidligere lagt ut bilder på Instagram iført antrekk fra det Dolce & Gabbana. Den lyseblå dressen var naturligvis fra samme merke.

De siste ukene har 22-åringen hatt fri fra fotballen og blant annet vært på tur med landslagskollega Sander Berge og nevnte Botheim. Men ferien går nå mot slutten og sesongoppkjøringen nærmer seg. 23 juli spiller Manchester City sin første treningskamp.

Laget vant både Premier League og Champions League i sesongen som var.