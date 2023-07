Boasson Hagen reagerer på skrekkbilder: – Kan få stygge konsekvenser

Tour de France-rytter Lilian Calmejane (30) var én av flere Tour de France-ryttere som opplevde sabotasje på søndagens etappe.





02.07.2023 19:31 Oppdatert 02.07.2023 20:14

Den franske Intermarché-rytteren har delt en video som viser hvordan tegnestifter har boret seg inn i det ene dekket hans.

«Takk for denne typen tull. Jeg tror ikke jeg var den eneste som var utsatt for punktering på slutten. Du skal vite at man kan velte og skade seg skikkelig på grunn av dette tullet, idioter», skriver han i et innlegg på Twitter.

Calmejane er ikke den eneste som ble offer for sabotasjen på vei til San Sebastian søndag:

Mellom 15 og 20 ryttere skal ha punktert på vei ned fra Jaizkibel. Tom Pidcock var én av dem. Punkterte gjorde også Luke Durbridge.

Edvald Boasson Hagen var ikke blant dem som punkterte i dag. Men han syklet Tour de France også i 2012, da rundt 30 ryttere opplevde det samme.

– Det er ufattelig kjedelig at noen gjør slikt. De aner antakeligvis ikke hva konsekvensene kan bli. Jeg vet egentlig ikke hva de tenker når de finner på noe sånn, sier Boasson Hagen til VG i San Sebastian.

– Hva kan potensielt skje?

– Dersom dekket eksploderer, så rives det av. Og når du sykler rett på felgen, så har du ingen kontroll. Da kan du gå i bakken i svært høy fart. Så det kan få stygge konsekvenser. Det tenker ikke folk på, sier Totalenergies-rytteren.

– Det er rart at de som gjør dette i det hele tatt gidder gå ut for å se på sykkel, legger han til.

OPPGITT: Edvald Boasson Hagen.

Prestasjonssjef i Jayco AlUla, Matt White var vitne til det som skjedde:

– Noen kastet en masse tegnestifter ut i verden i en av byene. Vi så 15–20 punkteringer. Noen fikk flatt dekk med én gang, og andre syklet videre med en liten lekkasje. Det er synd. Vi var heldige og unngikk punktering på Simon Yates, men det var mange ryttere som punkterte på et viktig stadium i løpet, sier han til Cyclingnews.