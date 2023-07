NRK: Kristoff straffes for forsøpling

Den norske stjernerytteren Alexander Kristoff (36) bøtelegges for forsøpling, mens Uno-X mister poeng. Det melder NRK.

BØTELEGGES: Alexander Kristoff har fått en bot for forsøpling i Tour de France. Vis mer

Straffen kommer etter at Kristoff skal ha kvittet seg med søppel på ureglementært vis under torsdagens etappe av Tour de France, skriver statskanalen.

– Det med forsøpling er noe svineri, og hvis vi har gjort noe feil, så skal vi ta den straffen vi fortjener, sier sportsdirektør Kurt-Asle Arvesen til NRK.

Kristoff hadde ikke fått med seg straffen da han ble konfrontert av NRK. Veteranen får en bot på 500 sveitserfranc, noe som tilsier cirka 6000 kroner. I tillegg mister Uno-X 25 UCI-poeng. Det kan i verste fall bli avgjørende for om laget får World Tour-lisens. World Tour-lisens.Det er 18 lag som får World Tour-lisens, toppdivisjonen i internasjonal sykling. Lisensen sikrer lagene en plass i de største rittene. En av faktorene for å få lisensen, er antall opptjente UCI-poeng. På den siste rangeringen av antall UCI-poeng, lå Uno-X på 20. plass.

MISTER POENG: Uno-X mister 25 UCI-poeng som følge av forsøplingen. Her er lagets sportsdirektør, Kurt-Asle Arvesen. Vis mer

– Det var sure poeng. Men det blir litt forsøpling av og til. Det er vanskelig å dra med seg colaflasker og sånt over fjell. Det er ikke så mye å få gjort med. Men jeg hiver det der det er folk, sier Kristoff til kanalen.

Movistar-rytteren Ruben Guerreiro bøtelegges også etter at han skubbet Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen (23) da de to kjempet om å komme først opp på toppen av Col du Tormalet.

Halland Johannessen vant den duellen.

Inn mot den syvende etappen har det vært knyttet spenning til om Søren Wærenskjold (23) kunne få sjansen til å spurte. Sykkeltalentet skal imidlertid trekke opp Kristoff også denne gangen. Det fikk TV 2 bekreftet før etappen.

– Vi går for Alex igjen. Vi tenker at vi har lyktes på to forskjellige ting på de to første spurtetappene, så vi prøver å få det til å falle sammen, sier Gabriel Rasch, sportsdirektør i Uno-X, til TV 2.

– Var det store diskusjoner? spør TV 2.

– Vi har snakket om det, så det skal diskuteres. Vi går gjennom alle faktaene vi har, men det er det vi har landet på, sier Rasch.

Kristoff endte som nummer syv på tirsdagens etappe. Da ledet han frem til det gjensto cirka 300 meter, men så gikk nordmannen tom. Belgiske Jasper Philipsen vant etappen og innehar fortsatt den grønne trøyen.

Etterpå mente flere at Wærenskjold angrep litt for tidlig. Samtidig ble det stilt spørsmål om hvordan det ville gått dersom det var Wærenskjold Uno-X satset på i spurten, ikke Kristoff.

Fredagens etappe begynner klokken 13.15. Rytterne skal ta seg den 169,9 kilometer lange strekningen fra Mont-de-Marsan til Bordeaux.