Kometens ville høst: - Jeg har kanskje vært litt lat

Magnus Langeland fikk klar beskjed fra sjefen. Så tok karrieren virkelig av.

Magnus Langeland er Kolstads klare toppscorer denne sesongen. Etter den forrige fikk han grei melding fra Kolstad-trener Christian Berge om at han hadde mye å gå på.

27. nov. 2022 17:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Christian (Berge, journ.anm.) spurte om jeg føler jeg gjør alt for å prestere. Så sa jeg at ja, det føler jeg. Da sa han «nei, du er ikke i nærheten, engang». Det kom et brutalt og dønn ærlig svar tilbake. Det setter jeg pris på.

Foran søndagens cupkvartfinale mot Drammen tenker Kolstad-komet Magnus Langeland tilbake til tampen av forrige sesong, da Kolstads nye trener – tidligere landslagssjef Christian Berge – etterlot null tvil om at han mente 21-åringen hadde vesentlig mer å gå på.