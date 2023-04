Tennistrener dømt for besittelse av seksuelt innhold av barn – fikk så jobbe med barn

En mann ble i 2021 dømt for besittelse av seksuelt innhold av personer under 18 år. Han har likevel vært trener for barn og unge i tre ulike tennisklubber siden dommen.

I en tingrettsdom fra juni 2021 står det at mannen er dømt etter straffeloven paragraf 311 straffeloven paragraf 311§ 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. for å ha anskaffet, besittet, overlatt til en annen, gjort tilgjengelig eller på annen måte søkt å utbre fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn.

Mannen er tidligere også dømt for andre kriminelle forhold.

For å kunne jobbe som trener for barn skal man fremvise barneomsorgsattest. Det kommer frem i politiregisterloven § 39. Mannen skulle dermed ikke ha fått jobbet med barn etter dommen i 2021.

– Jeg synes det er veldig alvorlig at noen som ikke ville fått jobb på en skole eller barnehage får muligheten til å trene mange barn og unge, sier jurist Endre Bendixen i Stine Sofies stiftelse til VG.

Stine Sofies stiftelse jobber for å forhindre og avdekke vold og overgrep mot barn, samt ivareta dem som er utsatt og styrke deres rettssikkerhet.

VG har vært i kontakt med tennistreneren, som vet at saken omtales. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer.

Da han i juni 2021 tilsto besittelse av materialet var han allerede innleid som trener i en tennisklubb. Klubben visste ifølge daglig leder ikke noe om tilståelsesdommen, men hadde valgt å gi mannen jobb til tross for de øvrige anmerkningene anmerkningeneDom om ran og tyveri, samt fartsbøter. som fantes på vandelsattesten fra før.

– Vi mente de lovbruddene ikke var relevant med tanke på stillingen han skulle ha, sier daglig leder i klubben.

Den daglige lederen sier videre at de tok kontakt med en advokat i Norges Tennisforbund og ble enige om at man kunne bruke «skjønn» i dette tilfellet.

Treneren sluttet hos dem sommeren 2022 for å starte i en annen tennisklubb.

Der var han innleid i kort tid i en prøveperiode, før han sluttet i jobben.

Sportslig leder i den andre klubben forteller til VG at mannen trente konkurransegruppen, som er på 16 år og oppover i alder, men at han også skal ha trent noen yngre enn det. Lederen forteller at de i ettertid har hørt at han skal ha vært dømt for noe, men de visste ikke hva, før VG tok kontakt.

Det har vært store utskiftninger blant de ansatte i klubben, og det kan ifølge lederen være grunnen til glippen.

– Det er likevel svært beklagelig, sier den sportslige lederen.

– Er dette en vekker for dere i klubben?

– Det har jeg egentlig ingen kommentar til, annet enn at politiattester er viktig å sjekke ved ansettelse.

Den siste klubben tennistreneren har hatt oppdrag i var heller ikke klar over dommen. Formann i klubben forteller at mannen aldri har vært ansatt, men han er blitt leid inn på oppdrag noen ganger.

– Jeg har trodd at han som har drevet eget selskap og som har jobbet i andre klubber har hatt politiattest i orden, sier formannen, som forteller at hen har ansvar for politiattester i klubben.

Formannen forteller at det ikke er snakk om mange timer mannen er blitt leid inn, men at det er snakk om noen timer med voksne høsten 2022, og noen få timer med juniorer. Formannen sier til VG at hen er veldig nøye med politiattester på alle som er ansatt i klubben, men tenkte ikke like mye over det siden mannen jobbet frilans og kom fra jobb i en annen klubb.

– For mitt vedkommende beviser dette at der du er sikker på at det ikke er behov for det, så må det også fremvises og dokumenteres. Man kan ikke ta for gitt at noe er i orden, bare fordi man jobber andre steder.

– Hadde jeg sett en politiattest hvor dette sto, så hadde ikke han fått noe oppdrag hos oss. Det kan du være helt sikker på. Vi har det som sagt på alle våre ansatte, legger formannen til.

– Et veldig høyt spill

Hos Stine Sofies stiftelse er man bekymret over den aktuelle saken.

– Er det en holdning i idretten at det er viktigere å slippe kjipe samtaler med andre voksne om politiattester, enn å verne barna, spør jurist Endre Bendixen.

Bendixen forteller at domfellelse på paragraf 311, som mannen ble dømt for, vil komme på en utvidet politiattest. Det fører til at mannen ikke skulle hatt lov til å jobbe med noen under 18 år.

– Både det å glemme det eller det å ha en kultur for å ikke hente inn politiattesten, er å spille et veldig høyt spill med sikkerheten til barna, sier Bendixen.

– Hva bør gjøres for å unngå at dette skjer igjen?

– Det bør gjøres et aktivt arbeid med holdning og kunnskap i idretten.

Bendixen mener Norges idrettsforbund bør sette standarden for Idretts-Norge på dette området.

– Man skal ikke undervurdere makten de har, som det øverste organet, sier Bendixen.

TYDELIG: Rådgiver i Norges idrettsforbund, Håvard B. Øvregård, mener de har vært veldig tydelige.

Rådgiver Håvard B. Øvregård i Norges idrettsforbund mener de har gjort akkurat dette. Han mener de knapt kunne vært tydeligere.

– Alle i idretten med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Dette vedtok idrettsstyret først i 2008, og tydeliggjorde i nytt vedtak i 2017.

– En person som har merknad på politiattesten skal ikke være trener for barn. En person som er dømt for de lovbruddene du viser til, skulle altså ikke kunne være trener for barn i et idrettslag, sier Øvregård når han blir spurt om den konkrete saken.

– Men det har han jo vært.

– Om en person med merknader på politiattesten har vært trener for barn, da har ikke idrettslaget fulgt de rutiner som vi i idretten sentralt forventer at de følger. Vi er bekymret for at politiattestordningen ikke blir fulgt godt nok, sier Øvregård.