Novak Djokovic gråt av glede over US Open-seieren og hyllet avdød legende

(Novak Djokovic-Daniil Medvedev 6–3, 7–6 (7–5), 6–3) Novak Djokovic (36) slo Daniil Medvedev (27) og tok sin 24. Grand Slam-tittel. Så kom tårene.

TENNISKONGE: Novak Djokovic skriker ut sin glede over en ny Grand Slam-tittel. Skuespiller Matthew McConaughey var blant dem som satt i «boksen» hans under finalen. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 01:37 Oppdatert: 11.09.2023 02:35

Han la seg først ned på banen og gikk deretter opp på tribunen og tok gratulasjonsklem med mamma, pappa, kona Jelena og skuespilleren Matthew McConaughey. Og ikke minst sine to barn Tara og Stefan.

Under prisutdelingen viste han fram T-skjorten under jakken. Den viste et bilde med den avdøde NBA-stjernen Kobe Bryant og seg selv med teksten «Mamba Forever» «Mamba Forever»Kobe Bryant ble kalt "Black Mamba".

– Kobe var en god venn. Han var alltid der for meg. Hjalp meg da jeg kjempet meg tilbake. Jeg tenkte at det kunne være et hyggelig minne å anerkjenne ham her.

HYLLEST: Novak Djokovic hadde T-skjorte med bilde av seg selv og den avdøde NBA-legenden Kobe Bryant. Vis mer

Djokovic fikk revansj for tapet for Medvedev i US Open-finalen i 2021 (noe som hindret ham i å ta «en ekte Grand Slam en ekte Grand SlamVinne alle fire Grand Slam-turneringene i samme år»).

Også i 2023 har han vært i alle finalene – og vunnet tre. Han vant både Australian Open og French Open – men tapte Wimbledon-finalen mot Carlos Alcaraz.

Djokovic tok sin 24. Grand Slam-tittel, tangering av Margaret Courts rekord.

Djokovic spilte sin 36. Grand Slam-finale. 10 av dem har vært i US Open.

Djokovic ble som 36-åring tidenes eldste til å vinne US Open i Open-æraen.

– Jeg lever min drøm. Det har gitt meg og min familie så mye. Jeg kommer fra vanskelige forhold med krig i landet vårt. Foreldrene mine har ofret mye for at jeg skal komme dit jeg er i dag, sier en beveget Djokovic.

– Dette er like mye familien sitt trofé som mitt, sier han henvendt til sin kone og to barn.

FAMILIEMANN: Novak Djokovic slipper følelsene løs sammen med datteren Tara etter seieren. Vis mer

– Jeg hadde en barndomsdrøm om, en drøm om å vinne Wimbledon. Det har blitt stadig nye drømmer og nye mål. Men jeg ante ikke vi skulle stå her og snakke om 24 Grand Slams. Men det er faktisk slik.

Novak Djokovic startet like godt med to serveess i sitt første servegame og fortsatte med å bryte på første forsøk.

Fakta Grand Slam-vinnere Disse spillerne har flest titler i tennisens fire Grand Slam-turneringer (Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon og US Open): Menn: 24: Novak Djokovic (Serbia) 22: Rafael Nadal (Spania) 20: Roger Federer (Sveits) 14: Pete Sampras (USA) 12: Roy Emerson (Australia) 11: Rod Laver (Australia) og Björn Borg (Sverige) 10: Bill Tilden (USA). Kvinner: 24: Margaret Court (Australia) 23: Serena Williams (USA) 22: Steffi Graf (Tyskland) 19: Helen Wills Moody (USA) 18: Chris Evert (USA) og Martina Navratilova (USA). (NTB) Vis mer

Marerittstarten fortsatte for Medvedev da Djokovic servet inn 3–0. Medvedev holdt sitt neste servegame, og det ble et heidundrende femte game, som endte med at Djokovic økte til 4–1. Slik fortsatte det til 5–2 – og Eurosport-kommentator Christer Francke fastslo:

– Nå imponerer Djokovic!

SLITEN: Novak Djokovic var så sliten at han la seg ned for å hvile midt i det andre settet. Vis mer

Første sett endte med 6–3 til serberen, som servet veldig bra.

Daniil Medvedev kom atskillig bedre i gang i det andre settet, og begge spillerne holdt servegamene sine til 3–3. Ja, faktisk til 6–6 – selv om de siste seks gamene var tøffe.

Det var brutalt lange dueller, og Djokovic virket enda mer sliten enn russeren. Men han klarte likevel å utligne til 4–4, 5–5 og 6–6 (til tross for settball mot seg).

TENNISKJEMPE: 1,98 høye Daniil Medvedev kjempet febrilsk mot Novak Djokovic i US Open -finalen. Vis mer

Djokovic viste seg nok en gang uslåelig i et tiebreak: Han lå under 1–3, men kom tilbake og vant 7–5 og dermed settet 7–6.

Det var en vanvittig fysisk finale der det krydde av ballvekslinger som var brutalt lange. Medvedev måtte ha medisinsk hjelp foran tredje sett, mens Djokovic gikk rundt og prøvde å strekke ut etter beste evne.

Djokovic brøt til 3–1 i tredje sett, men Medvedev brøt umiddelbart tilbake. Det hjalp ikke; Djokovic brøt direkte til 4–2 og så seg aldri tilbake.

VONDT: Daniil Medvedev måtte ha en medisinsk pause etter andre sett. Vis mer

De siste fire årene før dette har i US Open-sammenheng vært et lite mareritt for Djokovic:

2019: Måtte trekke seg med skulderskade.

2020: Kastet ut av turneringen etter å ha slått en ball i halsen på en linjedommer.

2021: Tapte finalen mot Medvedev.

2022: Nektet innreise i USA uten coronavaksine

Daniil Medvedev stoppet den regjerende US Open-mesteren Carlos Alcaraz i sin semifinale. Alcaraz slo i 2022 norske Casper Ruud i finalen. Ruud ble denne gang utslått allerede i 2. runde mot en ukjent kineser.

Medvedev spilte sin fjerde Grand Slam-finale. To av dem har vært i US Open – og alle på hardcourt.