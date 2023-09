Karsten Warholm klar for Diamond League-finalen

BRUSSEL (VG) Karsten Warholm (27) reiser til USA for å avslutte Diamond League-sesongen med 400 meter hekk.

Karsten Warholm ble slått av Kyron McMaster i Zürich. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 10:48 Oppdatert: 09.09.2023 11:33

Det bekrefter mor og manager, Kristine Haddal, til VG lørdag. Etter løpet i Zürich sist uke uttrykte Karsten Warholm til Lets Run at han var tvilsom til deltagelse i Eugene.

Karsten Warholm vant VM-gullet på 400 meter hekk i Budapest, men ble slått av Kyron McMaster under Diamond League-stevnet i Zürich for ni dager siden. Det var Warholms første «nederlag» i Diamond League siden samme mann slo ham samme sted i 2017 (!). Warholm «skyldte» – med glimt i øyet – på at det ble for mye champagne i feiringen av VM-gullet.

Diamond League-finalen går i amerikanske Eugene 16–17. september. Warholm skal løpe 400 meter hekk. Det er samme sted VM ble arrangert i fjor, da var Warholm preget av en skade som ødela store deler av sesongen og var sjanseløs på medalje.

For å vinne Diamond League sammenlagt på 400 meter hekk denne sesongen, må Warholm ta igjen CJ Allen. CJ Allen står med 33 poeng, mens Karsten Warholm og Wilfried Happio har 31 poeng. Vinneren av Diamond League-finalen tjener 30.000 dollar – vel 322.000 norske kroner.

Les også Gull-Warholm: – Jeg vet at vinnerviljen min er jævlig sterk

Poengene viser prestasjonene totalt denne sesongen i Diamond League. Poengsystemet er slik:

1. plass: 8 poeng

2. Plass: 7 poeng

3. Plass: 6 poeng

Helt ned til 8. plass som gir 1 poeng.

Jakob Ingebrigtsen satte verdensrekord i Brussel på 2000 meter. Vis mer

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås skal også begge løpe 1500 meter i Eugene etter planen. Førstnevnte satte fredag verdensrekord på den uvanlige øvelsen 2000 meter, mens Nordås ble nummer seks i Brussel.

Jakob Ingebrigtsen har allerede vunnet 1500 meter sammenlagt i Diamond League denne sesongen. Han har 40 poeng etter seier i seks av seks løp, mens Yared Nuguse er nærmest med 29 poeng.

Håvard Bentdal Ingvaldsen tok sin første Diamond League-pallplass da han ble nummer tre på 400 meter i Belgia. Han er nå også kvalifisert for Diamond League-finalen.

Det er strenge krav for å få delta i Diamond League-finalen: Kun de seks beste sammenlagt i de tekniske idrettene, kun topp åtte i 100-800 meter og kun topp ti i 1500 meter og lengre distanser.